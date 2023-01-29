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檢察長帶頭查賄 邢泰釗：體現檢察一體

中央社／ 台北29日電

圖為檢察總長邢泰釗（右一）去年到嘉義地檢署視察查賄執行情況，與嘉義地檢署檢察長張曉雯（右二）等人開會。記者林伯驊攝影／報系資料照
圖為檢察總長邢泰釗（右一）去年到嘉義地檢署視察查賄執行情況，與嘉義地檢署檢察長張曉雯（右二）等人開會。記者林伯驊攝影／報系資料照

檢察總長邢泰釗在九合一地方公職人員選舉期間勤走基層，看到頭髮花白的地檢署檢察長帶著年輕檢察官辦案，讚嘆這象徵真正的檢察一體，唯有如此團隊合作，才能擴大查賄能量。

由法務部、警政署、調查局、廉政署、移民署等機關組成的選舉查察團隊，在民國111年的九合一地方公職人員選舉繳出不俗成績單；包括受理案件數、起訴案件數與查扣金額都是近年最多，檢方更提出包含苗栗縣長鍾東錦在內的186件、193人當選無效之訴。

督導全台選舉查察工作的最高檢察署檢察總長邢泰釗接受中央社專訪時分析，此次經驗顯示縱向、橫向的充分合作，與查賄成效息息相關；縱向指的是一二三審檢察機關的協力，橫向是與警調廉移等機關的合作。

邢泰釗說，上自最高檢察署到地檢署，檢察系統在這次選舉查察工作中總動員，整合縱向力量；他這次到各地檢署了解選舉查察工作深獲感動，看到頭髮已花白的檢察長親自帶著年輕檢察官拜訪警方協調查賄工作，甚至捲起袖子帶著年輕人辦案。

他表示，除了檢察長像大哥、大姐般與檢察官一起辦案，包括台中高分檢、花蓮高分檢的二審檢察官也到一審幫忙，令他非常感動；檢察一體絕非上對下的干預，而是像此次選舉查察般的互助、交流，象徵了真正的檢察一體。

邢泰釗進一步指出，這次打破審級分界，由二審檢察官到一審支援查賄的做法，最早出現在他擔任金門高分檢檢察長的時候；當時因金門地檢署人力有限，他指派現任台中地檢署檢察長郭永發到小金門查賄，一登島馬上起了嚇阻作用。

他表示，去年南投地檢署檢察長張云綺向他報告，指投檢檢察官年輕化、查賄經驗尚待累積，他隨即商請台灣高等檢察署台中檢察分署檢察長張清雲指派檢察官支援。

邢泰釗指出，台中高分檢主任檢察官李慶義及謝名冠、李芳瑜、謝志明、林彥良等4名檢察官進駐南投後，隨即破案聲連連；花蓮高分檢檢察長洪培根指派檢察官蔡英俊前進綠島，也迅速查獲賄選案。

邢泰釗表示，當年在金門高分檢任內的作法於這次選舉查察工作中擴大辦理，促成一二三審的通力合作，並與警調廉移進行跨機關整合，顯示只要執法機關精誠團結，就能起嚇阻作用，但最重要的還是民眾自覺，別讓官兵抓小偷的戲碼在每次選舉中上演。

檢察官 邢泰釗

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