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再創查賄亮眼績效 檢察總長邢泰釗感動也沉重

中央社／ 台北29日電

檢察總長邢泰釗。報系資料照片
檢察總長邢泰釗。報系資料照片

檢察總長邢泰釗曾率領高雄地檢署拿下查賄第一績效，去年領軍檢察團隊執行九合一選舉查察工作再創佳績；回顧查賄過程，邢泰釗感動於團隊合作，卻對賄選未見減少感到心情沉重。

根據最高檢察署統計，比較民國103年、107年、111年的九合一地方公職人員選舉選後第37天同期數據，檢察機關受理案件數分別是7221、8292、8859，起訴案件數分別是717、740、1067。

查扣犯罪金額部分，103年、107年、111年分別是新台幣684萬餘元、713萬餘元、1500萬餘元。111年九合一地方公職人員選舉部分，檢察官共提起186件、193人的當選無效之訴。

邢泰釗被外界視為辦案型檢察長，早在民國99年間出任高雄地檢署檢察長時，即率領雄檢在同年底的五都三合一選舉繳出全國查賄第一成績單；去年5月，邢泰釗正式接任最高檢察署檢察總長，隨即面臨同年底的大選挑戰。

邢泰釗接受中央社專訪時表示，不管是受理案件數、起訴案件數與查扣金額，111年九合一地方公職人員選舉的查緝數據都高於103年、107年同期，但看到這些數字心中並沒有感到開心，反而有沉痛、沉重之感。

他說，隨國民收入與素質提高，並經過多年反賄選宣導，查獲賄選案件照理說應該要越來越少，「怎麼會查得越來越多，值得全民來思考」，尤其執法機關所破獲的其實都只是冰山一角，可見賄選還是相當嚴重，內心實在非常沉重。

邢泰釗表示，選舉是選好的人為民眾服務，這絕對不是金錢能夠取代，民眾一定要有這樣的認識，執法人員也要體認到查賄責無旁貸；但光靠檢察官的力量是不夠的，一定要靠警政署、調查局、廉政署、移民署等單位共同努力，才能真正查緝賄選遏阻歪風。

他坦言，執法人員在選舉查察過程中盡力了，但要檢討的地方還很多；這次選舉中，他到各地檢署召開會議、勉勵團隊，看到檢察官不分資深資淺同心協力，深受感動，期盼選舉查察團隊藉這次選舉累積經驗、檢討得失，在面對下一次的大選時更為精進。

九合一選舉 邢泰釗 賄選

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