為還賭債盜公款 國軍預財士涉貪判關12年

陸軍六軍團二一砲指部防空營前預財士王前文因積欠賭債，不但侵占軍方國庫支票，盜刻長官印章詐領公款，貪汙404萬餘元，事後還數度否認卸責，經桃園地院審理，最後被依現役軍人犯侵占公有財物罪、現役軍人犯利用職務上之機會詐取財物及公務員假借職務上之機會偽造有價證券等79罪判刑，合併應執行12年徒刑，褫奪公權6年。

檢方調查，王前文（25歲）2017年4月被派到二一砲指部防空營擔任預財士，由於負責管理營上財物收支，所以熟知國庫支票支領相關流程，但他因積欠賭債，同年6月開始利用經手支票機會侵占部分款項，同年8月開始利用新舊任營長交接及其他預財士在外受訓機會，盜刻營長印章開支票，詐領300多萬元現金。

桃園地院開準備庭時，法官發現王男存入個人銀行帳戶金額比詐領金額少，詢問王男短缺款項流向。王男起先支吾其詞，數度辯稱「忘記了」卸責，直到法官出示證據，斥責「證據都攤出來給你看了還不承認」，才改口認罪。