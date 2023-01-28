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為還賭債盜公款 國軍預財士涉貪判關12年
陸軍六軍團二一砲指部防空營前預財士王前文因積欠賭債，不但侵占軍方國庫支票，盜刻長官印章詐領公款，貪汙404萬餘元，事後還數度否認卸責，經桃園地院審理，最後被依現役軍人犯侵占公有財物罪、現役軍人犯利用職務上之機會詐取財物及公務員假借職務上之機會偽造有價證券等79罪判刑，合併應執行12年徒刑，褫奪公權6年。
檢方調查，王前文（25歲）2017年4月被派到二一砲指部防空營擔任預財士，由於負責管理營上財物收支，所以熟知國庫支票支領相關流程，但他因積欠賭債，同年6月開始利用經手支票機會侵占部分款項，同年8月開始利用新舊任營長交接及其他預財士在外受訓機會，盜刻營長印章開支票，詐領300多萬元現金。
桃園地院開準備庭時，法官發現王男存入個人銀行帳戶金額比詐領金額少，詢問王男短缺款項流向。王男起先支吾其詞，數度辯稱「忘記了」卸責，直到法官出示證據，斥責「證據都攤出來給你看了還不承認」，才改口認罪。
法院認為，王男身為軍人，卻不潔身自愛，因積欠賭債起貪念，利用辦理軍營財務機會侵占公款15萬4000元，又偽造國庫支票詐領公款389萬19元，另為便宜行事，造如國庫支票支付單位業務相關費用，戕害社會對國軍信賴，所為殊值非議，但考量他犯後終能坦承，非無悔意，因此依犯罪情節和犯後態度等情量刑。全案可上訴。
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