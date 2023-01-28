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小弟參加會考遭嗆 台南男揪眾圍毆考生還持反光棒助勢

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

何姓少年去年5月在台南北門高中參加會考，遭鄧姓少年嗆聲，王姓男子得知後，約鄧姓少年翌日會考結束後在校園旁討公道，王男找來黃姓、盧姓兩少年圍毆鄧姓少年，另黃姓男子持反光棒在場助勢，法官認王男在公共場所聚集3人以上首謀及下手實施強暴罪處6月，其他人另案審理。

檢警調查，王姓男子、何姓、黃姓、盧姓少年，及通緝中黃姓男子均為朋友。何姓少年去年5月21日，在北門高中參加會考時，因細故與鄧姓少年口角，王男得知後為何姓少年討公道，經由通訊軟體聯繫對方，相約翌日會考結束後在校園旁碰面。

王男等人在大批學子結束考試後行經該處，王男等3人徒手毆打鄧姓少年，黃姓男子則持黃色反光棒在場助勢，因而妨害秩序，並造成路過學子恐懼不安。

鄧姓少年說，王男以通訊軟體與他聯絡，相約在案發當天處理衝突，隨後遭王男等人攻擊而受傷。

王男說，案發當天是會考日，他以電話聯繫鄧姓少年到場，他與黃姓、盧姓少年出手毆打鄧姓少年，為何姓少年出氣。何姓少年說，5月21日告知王男遭人嗆聲，王男表示要幫他處理，隔天王男率人在學校旁等候鄧姓少年，並毆打對方。

台南地院審酌，王男因知悉何姓少年與鄧姓少年間的糾紛，為替何姓少年出氣，竟不思以和平方式解決紛爭，夥同黃男、黃姓、盧姓少年，除造成鄧姓少年遭毆打外，並已造成公眾或他人的恐懼不安，影響人民安寧及危害公共秩序。

台南地院認王男犯在公共場所聚集3人以上首謀及下手實施強暴罪處6月徒刑，另黃姓及盧姓兩少年移送少年法庭審理外，黃姓男子未到案，則由檢方通緝中。

台南地院認王男犯在公共場所聚集3人以上首謀及下手實施強暴罪處6月，另黃姓及盧姓兩少年移送少年法庭審理，黃姓男子未到案，則由檢方通緝中。圖／本報資料照
台南地院認王男犯在公共場所聚集3人以上首謀及下手實施強暴罪處6月，另黃姓及盧姓兩少年移送少年法庭審理，黃姓男子未到案，則由檢方通緝中。圖／本報資料照

會考 台南 北門

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