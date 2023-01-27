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軍人酒後大街遊蕩送急診 抓傷護理師下場出爐
陳姓志願役軍人去年飲酒後在大街遊蕩，家人獲報將他送往急診就醫，陳男疑似酒後情緒失控，徒手抓傷替他抽血檢查的護理師，被依違反醫療法送辦。新竹地院審酌陳男事後到醫院致歉，護理師也不願追究，判2個月有期徒刑，緩刑2年，並應向公庫支付1萬元。
判決指出，陳姓男子為志願役軍人，去年4月29日晚上10點多因喝酒後在大街上遊蕩，被家人送往醫院急診室就醫，陳男就醫抽血時徒手抓傷護理師，導致護理師左側手部有抓傷瘀腫，案經竹北分局移送檢方偵查後起訴。
新竹地院認為陳姓男子所為已觸犯醫療法第106條第3項，以強暴方式妨害醫事人員執行醫療業務罪。審酌陳姓男子當時酒後情緒控管能力不佳，傷害護理師所為實值非難，但考量陳男事後坦承犯行，還到醫院表達歉意，護理師也並未對陳男提出傷害告訴。
新竹地院也審酌陳姓男子未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，一時失慮犯下罪行，犯罪後深具悔意，歷經偵審程序應知所警惕，予以緩刑2年，另為了導正陳男應尊重醫療人員觀念，認有課予一定負擔的必要，陳姓男子自判決確定後，得向公庫支付1萬元以為警惕。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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