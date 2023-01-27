問事未果想讓「別人也拜不到」 新竹男竟燒宮廟跪墊洩憤

新竹市林姓男子因到新竹市頂竹宮求事未果，竟心生不滿「讓別人也拜不到神明」，趁宮廟無人看守之際，放火燒了廟內供桌、地板，屋頂、橫梁也被煙燻波及，消防獲報滅火。新竹地院考量林男與廟方和解，依放火未遂罪處有期徒刑1年6月。緩刑2年。

該起火警發生在去年2月17日晚間8點多，林姓男子騎著1輛以黑色膠帶黏貼車牌的機車前往新竹市頂竹宮，眼見四下無人，以預先準備裝有汽油的寶特瓶潑灑在宮廟跪墊上，並燃燒金紙點燃淋滿汽油的跪墊，看到火苗瞬間竄起，並蔓延至供桌、地板及牆壁後，立刻騎車逃逸無蹤。

林姓男子縱火造成廟內擺放的跪墊3個、地板及供桌全都燒毀，南、北側牆壁及上方橫樑、燈籠及屋頂受到煙燻波及。當時宮廟彭姓總幹事姪子正在附近看見有陣陣濃煙從宮廟內傳出，立刻手持滅火器前往撲滅火勢，並通報新竹市消防局前往現場灌救。

還好發現得早及早撲滅火勢，頂竹宮建物與主要設施未遭火勢焚毀，廟方當天也緊急報警處理，警方獲報後透過監視器畫面等資訊循線查出是林姓男子涉案，林男稱是因為到宮廟問事未果，心生不滿才會放火洩憤，案經新竹地檢署檢察官提起公訴。

新竹地方法院審酌林姓男子僅因認為神明未滿足其所願，就用縱火方式洩憤，意圖要讓其他人也拜不到神明，動機實值非難，有嚴重危害社會治安之虞，幸僅跪墊等物品被燒毀，並未釀更大災害，另考量廟方已與林姓男子和解，並表示林姓男子誠心誠意道歉，已經原諒林男。