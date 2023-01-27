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酒駕男逃逸不成 同車友人辯「車我開的」雙雙遭送辦

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

林姓男子酒駕汽車載送友人，遇員警攔查不停，加速、棄車逃逸，同車友人也試圖阻攔員警執法，兩人雙雙遭警噴辣椒水壓制，帶返偵詢後分別依公共危險、妨害公務罪嫌送辦。

警方調查，28歲林男1月13日上午8時許駕駛汽車行經台北市市民大道、林森北路口，遇巡邏員警攔查，不但加速逃逸，還棄車徒步逃逸，仍遭巡警噴辣椒水控制。

未料，與林男同車的另名27歲林姓男子，向員警謊稱「車是我開的」，拉扯員警阻礙執法，所幸民眾及時報警，支援警力趕到，同樣對另名林男噴灑辣椒水，將其壓制逮捕。

警方表示，經施予酒測，駕車的林男酒測值達每公升0.25毫克，全案詢後分別依公共危險、妨害公務罪嫌將2人移送台北地檢署偵辦；另呼籲，民眾應理性配合警方執法，對於挑戰公權力行為，警方定將嚴辦到底。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

另名林男謊稱「車是我開的」，與員警拉扯，遭壓制逮捕。記者李隆揆／翻攝
另名林男謊稱「車是我開的」，與員警拉扯，遭壓制逮捕。記者李隆揆／翻攝
林男遭遇攔查棄車逃逸。記者李隆揆／翻攝
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辣椒水 妨害公務 酒測

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