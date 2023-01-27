邊境鬆綁湧出國潮 帶消毒殺蟲藥回台廣告賣恐罰30萬
中央鬆綁邊境政策，春節假期湧現出國潮，日韓、歐美等都是熱門選擇，不少人喜歡在當地藥妝店大採購，自用、送人或代購。台北市環保局呼籲，從國外攜回防疫消毒或防蟲產（藥）品，切勿廣告販賣宣傳療效，違者經查獲或檢舉，將依環境用藥管理法第32條規定，可處6萬至30萬元罰鍰。
環保局水質病媒管制科長范姜仁茂指出，有些民眾到國外旅遊，會買一些防蚊噴霧劑等，在當地是合格，然而大多數未經國內中央主管機關環保署檢驗登記。
環保局說明，這些產品或藥品多含有環境用藥的有效成分，但其防治對象用途及藥理特性的標示並非中文，國人不易解讀，尤其錯誤的使用方式恐危害環境生態、影響人類與動物健康。
范姜仁茂表示，不只民眾檢舉，環保局也會不定期上網查看，是否有民眾違法兜售從國外帶回或自國外網購相關環境用藥；北市案件每個月平均數件至10件不等，品項來自日本、美國、澳洲等國都有。
環保局提醒，從國外攜回的防疫消毒或防蟲產（藥）品，依法禁止在國內販售，民眾應選擇印有中央主管機關環保署核准字號「環署衛製（輸）字第××××號」或「環衛藥防蟲字第××××號」的產（藥）品。只要透過網路社團、拍賣網站通路販賣，經查獲將依環境用藥管理法第46條，處以3萬至15萬元罰鍰。
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