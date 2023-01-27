組頭指遭重覆沒收財產 打官司要回賭資遭法官打臉
高雄市警方查獲洪姓男子當網路簽賭組頭，在他住處查扣賭資75萬餘元，經簡易法庭判決沒收賭資，並追徵他主持簽賭1年多的獲利30萬元。他不服判決，認為法官重覆沒收他的財產，打官司想省下遭追徵的30萬元，但被法官打臉，駁回他的上訴。
判決指出，洪姓男子承認自2020年10月起，透過「金盛豐」、「金源寶」等賭博網站，招攬賭客以「今彩539」開獎號碼當對獎依據，接受賭客以Line下注對賭，直到去年1月，經高雄市刑警大隊查獲他當簽賭組頭，並在他住處查扣現金165萬餘元，以及下注簽單、對帳單等證物。他自承這1年多，約獲利30萬元，但其中90萬元是岳父給他買房子的錢，75萬餘元是賭資。
案經高雄地方法院簡易法庭依賭博罪，判決洪姓男子4月徒刑，可易科罰金，併科罰金5萬元，並從中查扣現金中，沒收他主持簽賭的30萬元獲利。
洪姓男子指簡易法庭宣告沒收的75萬多元，已包含他獲利的30萬元，認為原審判決「重覆沒收」嚴重侵害他的財產，上訴撤銷又遭沒收的30萬元。但合議庭認為，洪在本案賭博所得已當成日常生活費用花用，並不包含在警方扣得的賭資75萬餘元之內，並沒他所指「重覆沒收」的情形，判他敗訴。全案可上訴。
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