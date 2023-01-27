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喝6罐啤酒載親友買檳榔 他二度酒駕被逮乘客也遭殃

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

彰化李姓男子春節期間南下高雄探親，日前與親友喝了六罐啤酒，為載表哥出門買檳榔，便駕駛小貨車酒駕上路，未料，半路遭警攔查；員警除發現李男酒測值超標，更查出他2年內再犯酒駕，將加重處罰，警詢後，除將人依法移送，另對乘客依法開罰。

岡山警分局梓官分駐所員警1月24日晚上8時許，執行取締酒駕勤務時，發現43歲李男開小貨車載著44歲田姓男子行經梓官區公館路與民權街口，因停等紅燈時車身超越停止線，便上前攔查。

員警見李男散發著酒氣，便詢問是否飲酒，李坦承，有飲用一手（六罐）啤酒；經酒測發現，酒測值竟高達每公升0.96毫克，明顯違法。

經了解，當天李男從彰化南下高雄探親，與親友喝完酒，因表哥田男想要吃檳榔，李便主動開車載田外出買檳榔，未料卻遭警攔查。

另查出李男前年10月也因酒駕涉犯公共危險罪，這次酒駕再度被逮，符合酒駕新制累犯要件，將加重處罰。此外，田男明知駕駛喝酒，同樣被依法開罰，將處6000元以上1萬5000元以下罰緩。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

彰化43歲李姓男子酒駕開小貨車載著44歲表哥出門買檳榔遭警攔查，李男酒測值超標依法移送，乘客則被開罰。記者陳弘逸／翻攝
彰化43歲李姓男子酒駕開小貨車載著44歲表哥出門買檳榔遭警攔查，李男酒測值超標依法移送，乘客則被開罰。記者陳弘逸／翻攝
彰化43歲李姓男子酒駕開小貨車載著44歲表哥出門買檳榔遭警攔查，李男酒測值超標依法移送，乘客則被開罰。記者陳弘逸／翻攝
彰化43歲李姓男子酒駕開小貨車載著44歲表哥出門買檳榔遭警攔查，李男酒測值超標依法移送，乘客則被開罰。記者陳弘逸／翻攝

酒駕 酒測 彰化

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