減肥筆廣告被誇大挨罰 醫美診所控桃市衛生局斷章取義

桃園一家醫美診所在網路刊登「減肥筆」廣告，遭桃園市衛生局認定內容誇大不實，挨罰5萬元，但業者不服，強調內容已詳述藥品功用與禁忌，控訴衛生局斷章取義，經桃園地院審理，終獲撤銷處分。

據調查，減肥筆又稱「瘦瘦筆」，原為糖尿病患者抑制食慾、控制血糖的用藥，但因為能抑制食慾，所以近幾年也被廣泛運用在肥胖者減重方面；該醫美診所因為在網路宣傳減肥筆，內容指「達到減肥效果、歐洲合法減肥筆」，去年6月遭衛生局認定廣告誇大不實開罰，業者向衛服部提訴願也被駁，最後改打行政訴訟，請求法院撤銷訴願和處分。

業者主張，廣告內容已充分告知民眾藥品成分、功效原理、適用範圍和副作用風險等資訊，也強調運動和飲食的重要性，但衛生局斷章取義，僅已「減肥筆是一種皮下注射劑.....達到減肥的效果」、「歐洲合法減肥筆」等文字就認定誇大醫療效能，實有違誤，應予撤銷。

衛生局則強調，該藥品療效在於控制體重，而使用該藥品也不見得就能達到減輕體重目的。業者在廣告中另創「減肥筆」名稱，但該藥品許可證和仿單均未見「減肥」相關敘述，時有誤導民眾、誇大醫療效能情形。

法院調查，業者雖然在廣告中稱藥品為減肥筆，但內容也提到減肥筆是一種皮下注射劑，並強調減肥筆僅適用於吃太多所造成的肥胖，若是內分泌失調或生病引起者，則需要先行由醫師治療後再評估。