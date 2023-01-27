快訊

「在車站月台放置炸彈」台北捷運收到恐嚇信

陳建仁接閣揆貫徹蔡英文意志 賴清德問鼎2024荊棘滿布

親眼目睹逃兵被槍殺！前瓦格納指揮官回憶「戰場前線慘況」

減肥筆廣告被誇大挨罰 醫美診所控桃市衛生局斷章取義

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一家醫美診所在網路刊登「減肥筆」廣告，遭桃園市衛生局認定內容誇大不實，挨罰5萬元，但業者不服，強調內容已詳述藥品功用與禁忌，控訴衛生局斷章取義，經桃園地院審理，終獲撤銷處分。

據調查，減肥筆又稱「瘦瘦筆」，原為糖尿病患者抑制食慾、控制血糖的用藥，但因為能抑制食慾，所以近幾年也被廣泛運用在肥胖者減重方面；該醫美診所因為在網路宣傳減肥筆，內容指「達到減肥效果、歐洲合法減肥筆」，去年6月遭衛生局認定廣告誇大不實開罰，業者向衛服部提訴願也被駁，最後改打行政訴訟，請求法院撤銷訴願和處分。

業者主張，廣告內容已充分告知民眾藥品成分、功效原理、適用範圍和副作用風險等資訊，也強調運動和飲食的重要性，但衛生局斷章取義，僅已「減肥筆是一種皮下注射劑.....達到減肥的效果」、「歐洲合法減肥筆」等文字就認定誇大醫療效能，實有違誤，應予撤銷。

衛生局則強調，該藥品療效在於控制體重，而使用該藥品也不見得就能達到減輕體重目的。業者在廣告中另創「減肥筆」名稱，但該藥品許可證和仿單均未見「減肥」相關敘述，時有誤導民眾、誇大醫療效能情形。

法院調查，業者雖然在廣告中稱藥品為減肥筆，但內容也提到減肥筆是一種皮下注射劑，並強調減肥筆僅適用於吃太多所造成的肥胖，若是內分泌失調或生病引起者，則需要先行由醫師治療後再評估。

法院認為，業者已詳述主要成分、藥物作用原理、使用禁忌及可能副作用，內容也有提及「控制飲食和運動都是瘦身重要因素」等語，民眾應不至於誤認不用運動或控制飲食就能減重，故不能認廣告有誇大情形。仿單雖無提到「減肥」，但有「控制體重」一詞，其用意應是將體重控制在合理範圍，故業者也沒有另創造新名稱欺瞞民眾情形。

桃園一家醫美診所在網路刊登「減肥筆」廣告，遭桃園市衛生局認定內容誇大不實，挨罰5萬元，但業者不服打官司，經桃園地院審理，終獲撤銷處分。示意圖／Ingimage
桃園一家醫美診所在網路刊登「減肥筆」廣告，遭桃園市衛生局認定內容誇大不實，挨罰5萬元，但業者不服打官司，經桃園地院審理，終獲撤銷處分。示意圖／Ingimage

減肥 衛生局 廣告 醫美 桃園

延伸閱讀

過年狂吃變胖怎麼辦？醫生教1招開工不挨餓也能瘦下來

過年狂吃變胖怎麼辦？養成6習慣，不挨餓年後也能瘦

水果何時吃最好？減肥時可以吃嗎？營養師破解吃水果迷思

過年狂吃變胖怎麼辦？養成6習慣，不挨餓年後也能瘦

相關新聞

減肥筆廣告被誇大挨罰 醫美診所控桃市衛生局斷章取義

桃園一家醫美診所在網路刊登「減肥筆」廣告，遭桃園市衛生局認定內容誇大不實，挨罰5萬元，但業者不服，強調內容已詳述藥品功用...

台大告補習班侵權春節後再開庭 校方再設檢舉管道

本報去年報導，台北車站前文理短期補習班多年來使用「台大」字樣作為名稱和招牌，由於台大、TAIDA已為國立台灣大學註冊商標...

3萬人社團亂PO刈包有蟑螂蛋 台中女判3月、賠店家8萬

台中余姓女子吃刈包發現不明物，未查證就在臉書3萬人社團PO照稱「加蟑螂蛋？」並揭露店家名稱，經陳姓業者提告、求償精神撫慰...

高雄警攔問大叔 他連說3次「沒喝」一測GG了

高雄翁姓男子年初四上午騎機車在鳳山區路口紅燈右轉，巡邏警網見狀攔查，見他臉色潮紅問「你沒喝吧？」翁男連說3次「沒有」，警...

警員70公尺外目擊他路口迴轉舉發闖紅燈 法院判撤銷

劉姓男子騎機車在路口遇紅燈迴轉，在對向停等紅燈警員攔停劉，並舉發闖紅燈。劉男提起行政訴訟，主張沒有超過停止線，只是違規迴...

彰監受刑人想轉讓郵票被拒 推主任還嗆「心術不正」

彰化縣潘姓男子是彰化監獄受刑人，去年5月間，潘要求同監陳姓獄友轉讓2張郵票給另名受刑人，但被陳拒絕，吳姓主任管理員到場處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。