台大告補習班侵權春節後再開庭 校方再設檢舉管道

本報去年報導，台北車站前文理短期補習班多年來使用「台大」字樣作為名稱和招牌，由於台大、TAIDA已為國立台灣大學註冊商標，校方控告業者侵權一審勝訴，判賠業者應給付給台大623萬，但業者不服，二審將於2月開庭。台大統計，至今已處理35件商標侵權爭議，且為維護學校商標權已對外設置檢舉管道。

根據「國立臺灣大學商標使用管理辦法」，台大校方已將「國立台灣大學」、「台大」、「臺大」乃至於「TAIDA」等字樣以及校徽均註冊商標，但補習班多年來使用「台大」字樣作為名稱和招牌，校方對此控告業者侵權並求償1000萬，去年中一審台大勝訴，業者應給付台大623萬元，且不得再使用台大、TAIDA等字樣。

但業者不服決議再上訴，台大表示，台大品牌是師生長年經營的成果，不是公共財，不允許外界任意攀附盈利。截至民國111年10月，台大已針對全台19家補習班、13家公司行號、3家藥局要求停止使用「台大」、「NTU」作為補習班、公司行號名稱、建案名稱、產品名稱及其他商標使用態樣。

台大表示，除了其中一家補習班仍堅持繼續使用學校商標並持續訴訟外，其餘業者均已依學校要求、和解協議或由法院判決停止侵害台大商標權。

台大去年曾向本報表示，如業者上訴，不排除再將賠償金提高，但校方近日回應，二審將於2月開庭，校方決議先不提高賠償金。台大相關註冊商標均向智慧財產局註冊，每年還需繳交維護費用，台大商標、校徽可提供校內師生辦理研討會無償使用，但如帽T、馬克杯等要加上台大字樣或校徽均須由學校授權；若為技術轉移產品，如坊間可見的益生菌廣告，則由台大收取授權金。

有鑒於侵權案屢見不鮮，台大法務處和總務處近期也設置商標檢舉管道，校方表示，一般人均可向學校總務處經營管理組檢舉，單位將蒐證、勸說改善，如果無效，才會請法務處處理相關法律事宜。也為了維護台大商標權、合理行政成本及案件處理公平性，也將共同擬定接獲商標侵權檢舉案件的處理流程。