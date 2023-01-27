3萬人社團亂PO刈包有蟑螂蛋 台中女判3月、賠店家8萬

台中余姓女子吃刈包發現不明物，未查證就在臉書3萬人社團PO照稱「加蟑螂蛋？」並揭露店家名稱，經陳姓業者提告、求償精神撫慰金及損失100萬元。法院認為余女貼文引起網友作噁，顯有惡意中傷店家商譽，刑事依妨害信用罪判她3月確定；民事判她應給付陳精神撫慰金8萬元，可上訴。

檢警調查，余女2021年2月6日在臉書社團「龍井之鄉」張貼4張刈包照片，質疑「刈包中黑色不明物為何？」經社團管理員刪文後，余再次傳照說「加蟑螂蛋？刪除了是不想對消費者負責嗎？」「我們吃下肚的是什麼？」並附上刈包店家名字，陳姓業者發現提告。

審理時，余否認犯行，辯稱她確實有吃到東西才在臉書社團PO文，只是要告訴店家有蟑螂蛋，刈包是同事買的，她沒有影射，那確實是蟑螂蛋。

法院查，臉書「龍井之鄉」是臉書公開社團有3萬多名成員，余稱刈包有蟑螂蛋是具體事實指摘，對該店為負面評價，足讓網友對店家販售食品有不潔、衛生不佳及漠視消費這權益觀感，貼文也引發網友留言「蟑螂蛋」、「很像那個蛋」及驚恐冒汗貼圖。

法院認為，余女貼出照片刈包中有1個黑色橢圓物體，但除此照片無其他證據可證明，該刈包向何店購買、黑色橢圓物體是蟑螂蛋，且余先是說刈包是自己買，後改口稱同事買的，除了該照片外，完全無法提出任何證據，難認她對誹謗之事有相當理由確信為真實，依妨害信用罪判她3月確定。

陳男再提民事求償，主張余女行為害他收入一落千丈，也因此將店面搬遷他處，包括營業損失、搬遷費用等15萬元，以及生意不佳受有精神痛苦請求精神撫慰金85萬元，一共向余女求償100萬元。

余抗辯稱，陳就營業損失、搬遷費用和本案無關，應是當時疫情影響，且陳搬離原址僅750公尺，認為陳沒舉證其中因果關係，精神撫慰金部分自己僅願支付1萬元。

法院審酌，余女侵害陳男經營店面的商譽權、信用權，導致於社會、經濟評價上受有貶損，也讓陳男心理感覺難堪及精神痛苦，認為陳求償精神撫慰有依據。