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高雄警攔問大叔 他連說3次「沒喝」一測GG了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄翁姓男子年初四上午騎機車在鳳山區路口紅燈右轉，巡邏警網見狀攔查，見他臉色潮紅問「你沒喝吧？」翁男連說3次「沒有」，警對他施以酒測，結果超過每公升0.28毫克，翁男才坦承一早喝了保力達出門，當場被上銬送辦。

鳳山警分局新甲派出所警員趙宸寬、廖翊彤，大年初四上午11時許，巡邏行經瑞泰街與瑞福路口，發現57歲翁姓男子行車搖晃，在路口直接紅燈右轉，趨前將他攔下盤查。

翁男停妥機車接受盤查，警方發現他身上有酒味，且臉色紅潤，當下詢問「你沒喝吧？」翁男語氣堅定地說「沒有，沒喝，我沒喝」，警方拿出酒測器對他施以酒測，結果測出超過每公升0.28毫克，超過標準值。

翁男見酒駕被逮，才又改口說「一早喝了保力達Ｂ」，令警方傻眼，將他上銬逮捕，警詢後，依公共危險罪嫌送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄翁姓男子年初四上午騎機車違規紅燈右轉，警攔查發現他臉紅紅，翁連說3次沒喝酒，結果被測出酒駕。記者石秀華／翻攝
高雄翁姓男子年初四上午騎機車違規紅燈右轉，警攔查發現他臉紅紅，翁連說3次沒喝酒，結果被測出酒駕。記者石秀華／翻攝
高雄翁姓男子年初四上午騎機車在鳳山區路口紅燈右轉，警網攔查，查出他酒駕。記者石秀華／翻攝
高雄翁姓男子年初四上午騎機車在鳳山區路口紅燈右轉，警網攔查，查出他酒駕。記者石秀華／翻攝
鳳山警分局新甲派出所警方將酒駕的翁姓男子依公共危險罪嫌送辦。記者石秀華／翻攝
鳳山警分局新甲派出所警方將酒駕的翁姓男子依公共危險罪嫌送辦。記者石秀華／翻攝

酒測 酒駕

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