警員70公尺外目擊他路口迴轉舉發闖紅燈 法院判撤銷

劉姓男子騎機車在路口遇紅燈迴轉，在對向停等紅燈警員攔停劉，並舉發闖紅燈。劉男提起行政訴訟，主張沒有超過停止線，只是違規迴轉，沒有闖紅燈。基隆地院審理後，依Google街景圖等事證，認定劉男頂多接近或部分駛入機車停等區，沒有闖紅燈，判決撤銷這張罰單。

判決指出，劉男前年9月5日下午騎機車行駛台北市松壽路，在松智路口遇紅燈迴轉。在松壽路對向執勤的陳姓警員看到後，攔下劉男盤查，並依違反道路交通管理處罰條例舉發「紅燈迴轉」。公路總局台北市交通事件裁決所裁處劉男2700元，記違規點數3點。

劉男不服並提起行政訴訟，主張並未騎車跨越停止線、斑馬線，或將車身伸入路口範圍。他有迴轉，但僅穿越機車停等區及雙黃線，他沒有闖紅燈，聲明撤銷處分。

法院當庭勘驗警方提供的採證光碟，看到劉男騎機車行駛松壽路東向外側車道，接近松智路口時，繞過左側停等紅燈的小客車車頭，迴轉到對向車道，陳姓警員隨後攔停劉男盤查。畫面難以判斷劉男是否騎車超越路口停止線、駛入行人穿越道進入路口。

法院也傳喚陳姓警員證稱，在松壽路往西等紅燈時，看見劉男騎車在對向路口紅燈迴轉，兩人當時相距7、80公尺。劉男騎車迴轉後，有壓到往東車道的直行標線，停止線與標線平行，因此他認為劉男有騎車超越停止線。

法院指出，放大採證畫面，無法判斷劉男騎車是否壓到直行標線。根據Google街景圖、道路交通現場圖，劉男左側停等紅燈的小客車，前方依序劃設機車停等區、停止線及斑馬線。