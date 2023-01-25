春節期間 澎湖警局破獲多起賭博

春節假期，澎湖警局刑大與馬公警分局一連查獲4起聚賭，依賭博罪嫌送辦與社會秩序維護法裁處。

澎湖縣警局刑警大隊昨天獲報有天九牌職業賭場，在馬公市區流竄，會同馬公分局當場查獲林姓主持人與許姓賭客等10餘人，並查扣抽頭金、賭具等。

馬公警分局日前也分別接獲民眾舉報，在馬公市永安街、菜園里及新村路等3處民宅有人聚集賭博，立即派員前往查緝，分別查獲有范姓、呂姓與李姓等24人賭博財物，並查扣抽頭金新台幣萬餘元、賭牌、瓷碗及骰子等證物，依法處理。

澎湖縣警局表示，年節期間「法律沒有假期」，不因年節而減弱執法力道，將會持續加強取締轄內職業性賭場，以遏制賭博歪風，避免民眾因賭博而衍生其他治安問題，讓民眾在春節期間皆能平安快樂。