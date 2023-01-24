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彰警遭毒駕追撞喪命 法務部：不讓家屬再流下悲痛眼淚
彰化縣警察局快官派出所員警高偉倫，23日遭涉嫌毒駕的吳姓男子追撞不幸喪命。法務部對於員警辛苦值勤返家途中，竟落得如此下場，表示對於肇事者將依法嚴辦重懲，絕不讓家屬再度流下悲痛的眼淚。
法務部指出，毒駕、酒駕都像是馬路上的不定時炸彈，往往造成重大交通事故或致無辜民眾傷亡，而導致家庭破碎及被害人與其家屬一輩子無法抹去的傷痛。
繼酒駕修法加重其刑後，法務部去年提出刑法修正草案，採取全面處罰毒駕犯行之法律規範，以更明確標準讓第一線執法同仁據以嚴正執法，包括毒駕者之尿液經檢驗判定陽性即構成刑責外，若遇無法檢驗判定陽性惟仍有其他情事足認有吸毒已致不能安全駕駛時，也應論以毒駕罪責，不容有一絲一毫的僥倖，希望待立院新會期開議後，能儘速完成修法。
法務部呼籲，春節應該是家家戶戶團圓的日子，卻仍有酒駕、毒駕肇事致人死傷之憾事發生，這些憾事對於被害人家屬、親友是一輩子難以承受的傷痛，執法機關對於毒駕、酒駕絕對嚴辦重懲，不讓家屬再度流下悲痛的眼淚。
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