快訊

圍爐喝沙瓦釀連環撞…國道火燒車客運21乘客險逃生 酒駕女遭警送辦

矯正署春節伴手禮熱銷不只食品 保濕面膜也受歡迎

中央社／ 台北22日電

矯正署今年提供不一樣的春節禮盒選擇，包括嘉義看守所與嘉義大學、優良廠商合作開發的精華液、精華霜、保濕面膜及潔顏慕斯等產品，自用送禮兩相宜。圖為嘉義看守所收容人接受專人指導製作精華霜等。中央社／矯正署提供
矯正署今年提供不一樣的春節禮盒選擇，包括嘉義看守所與嘉義大學、優良廠商合作開發的精華液、精華霜、保濕面膜及潔顏慕斯等產品，自用送禮兩相宜。圖為嘉義看守所收容人接受專人指導製作精華霜等。中央社／矯正署提供

年節到來，還在為伴手禮煩惱嗎？矯正署今年提供不一樣的春節禮盒選擇，包括宜蘭監獄金棗酥、彰化監獄苦茶油拌麵、嘉義看守所保濕面膜、精華霜等，很熱銷。

法務部矯正署推廣「一監所一特色」多年，已形塑出許多成功案例，而所謂的「一監所一特色」，是藉由監獄中開設的技藝班，教導收容人學得一技之長，好讓收容人出監後，可以靠雙手養活自己，不會因經濟問題而再犯罪。

矯正署指出，為培養收容人一技之長，矯正機關聘請食品等專業師資入監教授製作技術，商品結合在地特色，物料實在，販賣收入除補貼收容人生活，一部分也會提撥被害人補償。

矯正署指出，產品受到許多消費者肯定，曾受到網路知名美食部落客開箱推薦，111年度產品銷貨收入為新台幣1億7018萬3232元。

年節到來，矯正署這次提供不一樣的春節禮盒選擇，搜羅來自全台不同矯正機關產品，有醬油、苦茶油麵線、金棗酥，甚至還有保養品等。

矯正署副署長許金標表示，嘉義看守所特色產品是保養品，當初是與嘉義大學及優良廠商合作開發精華液、精華霜、保濕面膜及潔顏慕斯等產品，經由本土高山茶葉萃取並添加玻尿酸、膠原蛋白，同時富含五胜肽、六胜肽小分子生化原料，訴求自用送禮兩相宜。

許金標指出，雲林第二監獄的黑豆醬油，是遵循傳統古法釀製，精選飽滿台灣黑豆，以特殊培養的麴菌，將黑豆製麴、發酵，再歷經至少180天的陽光曝曬、封缸發酵；入口甘醇濃厚，風味獨特。

另外，彰化監獄的苦茶油拌麵，是採上選苦茶籽，經小火慢工烘炒、低溫冷壓提煉而成，適合煎、煮、炒、拌等烹飪料理；而蕎麥麵採用在地蕎麥，以純手工、天然日曬製成，無添加人工色素及防腐劑，將蕎麥麵拌入苦茶油，香醇美味。

還有宜蘭監獄的金棗酥，是結合在地食材「金棗」融入土鳳梨餡中，經手工用心勻拌並依比例調配，酸甜果香口味完美呈現出甜而不膩與酸中帶甘的絕佳口感，成就了具有宜蘭風味、老少咸宜，零食點心中的首選糕點，品味不一樣的味蕾饗宴。

矯正署指出，各個監所用心製作每項產品，注重品質並落實三大要求，首先符合食品安全規範（明確標示產品內容、營養標示，原料依法規定期送檢）；第二，在製作場地及人員整潔衛生部分，場地每年配合衛生主管機關進行檢驗，人員穿著整潔衛生以及提供消費者保障，第三是在食品類商品均投保新台幣1000萬元產品責任險。

矯正署表示，為貼近消費者使用習慣，將全面更新原有矯正商城網頁，帶給消費者更豐富及便利的購物體驗。

監獄 苦茶油 嘉義

延伸閱讀

繳清1億7千多萬罰金與不法所得 魏應充換得假釋

新北第一櫻開花！櫻花季坪林首綻放

黃俊棠屆齡退休 屏東監獄典獄長周輝煌升任矯正署長

假釋一再被駁 「惡龍」張錫銘聲請釋憲 憲法法庭不受理

相關新聞

讓家裡變凶宅！激烈翁砍死髮妻 屋貶900萬判賠弟弟一半

台中七旬宋姓藥師和弟弟有房產糾紛，曾揚言「讓家裡變凶宅，財產給晚輩處理」，後情緒不穩持菜刀手刃髮妻慘死，宋的弟弟主張，該...

影／新北保大警員準備過年卻遇到通緝犯 結局1人坐牢1人骨折

新北市保安大隊警員顏當協，小年夜晚上剛下班準備去採買年貨，卻在新莊區巧遇他查緝許久的許姓竊盜通緝犯，連忙通知線上警網支援...

二十年交情決裂 他催討五十八萬元債務撕破臉、亂刀把同窗砍死

三十六歲許姓男子受人委託，向國中同窗張姓男子催討五十八萬元債務，張男覺得許男不給他面子，兩人反目，張男後來清償債務，但兩人已撕破臉結怨，二十年交情決裂…

網瘋傳化學船撞碼頭芭比Q影片 港務公司急澄清

網路近日流傳一艘疑似化學船撞進高雄港碼頭影片，引起驚恐，網友甚至配樂「芭比Q了」，還註明「歐買尬、芭比Q了」，要求測一下...

比特犬狂咬土狗32秒 2個狗主人都被罰款

比特犬是農委會公告危險犬種，嘉義縣竹崎鄉街頭，最近上演比特犬狂咬土狗暴力事件，網友目擊錄影貼臉書社團，曾姓飼主凶猛比特犬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。