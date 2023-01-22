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讓家裡變凶宅！激烈翁砍死髮妻 屋貶900萬判賠弟弟一半

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中七旬宋姓藥師和弟弟有房產糾紛，曾揚言「讓家裡變凶宅，財產給晚輩處理」，後情緒不穩持菜刀手刃髮妻慘死，宋的弟弟主張，該房變凶宅後價值減損近900萬元，本身持有一半產權對哥哥提告求償損失，法院認為宋翁故意行為減損房地價值，判他應給付弟弟434萬元，可上訴。

宋翁的弟弟主張，他們繼承該房子二分之一產權，2018年向法院聲請強制執行，宋翁得知該屋將被變價分割，就多次揚言要讓屋子變成凶宅，2019年8月24日一早拿菜刀畫破妻子脖子，害對方大出血慘死在1樓房間內，造成房地成為凶宅。

他們表示，從第一次拍賣最低價可知，當初市價至少2618萬元，直到2020年2月僅以1750萬元拍定，價值減損達868萬元，宋翁以殺妻危害善良風俗方式減損房地價值，宋的兒子早知父親有意如此卻無防範，事後還陳報法院拍賣公告應載明凶宅，顯是共同損害房地價值，對2人求償434萬元。

宋翁抗辯稱，妻子是在房屋後棟房間死亡，後棟是獨立建物、獨立稅籍，也是他出資興建具所有權；宋的兒子說，雖曾聽聞父親碎念，但子女僅能規勸，對於爸爸情緒失控殺妻，他並無幫助或共同侵權。

台中地院查，宋翁殺妻刑事部分，2019年已依殺人罪判他2年6月確定，另有關宋翁主張後棟屋是他出資興建部分，經先前判決也認定，前、後棟建物結構具一體性，後棟不能獨立使用，應屬主建物附屬一部分。

法院審酌，宋翁殺妻時，主觀上對此將造成房屋成為凶宅日後難以出租、出售或價值減損均有認知，卻仍執意為之，具有間接故意，且殺人造成房地價值減損，也有相當因果關係。

至於宋的兒子雖曾聽聞父親說「房產問題無法解決，想說跟太太一起死一死，財產問題留給後輩處理」，但也難認他有和積極、消極行為，對父親產生助力；另根據不動產估價師事務所鑑定，認為成凶宅價值減損達903萬元，宋弟求償二分之一451萬元有理由，判宋應全額給付。

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