影／新北保大警員準備過年卻遇到通緝犯 結局1人坐牢1人骨折

新北市保安大隊警員顏當協，小年夜晚上剛下班準備去採買年貨，卻在新莊區巧遇他查緝許久的許姓竊盜通緝犯，連忙通知線上警網支援。許男情緒失控拒捕，造成警員吳宗明腳踝骨折，而許男沒錢易科罰金，過年得在牢裡蹲10天。

據了解，居無定所的54歲許姓慣竊，因竊盜案被判刑10天拘役得易科罰金，但未向地檢署報到遭通緝。新北保大第二中隊警員顏當協，前往許男位於新莊區的戶籍地找他很多次都撲空。

前天晚上9時35分左右，顏當協剛下班與妻子準備去採買年貨，途中卻在新莊區中和街與中誠街口瞥見許男，因為顏員沒穿制服，便悄悄跟隨，趕緊打電話通報線上警網，待警員吳宗明、張真榕駕駛巡邏車趕抵，再上前攔人。

許男面對盤查，不斷辯解所涉竊盜均已結案，還說自己從47歲就沒再犯案。員警出示資料告知遭到通緝須向地檢署報到，他便開始口齒不清胡言亂語越說越激動，令人聽不懂到底在胡謅什麼，弄到警員吳宗明失去耐心大聲喝斥他：「你被通緝啦！現在依法逮捕你」。