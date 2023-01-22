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影／新北保大警員準備過年卻遇到通緝犯 結局1人坐牢1人骨折

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市保安大隊警員顏當協，小年夜晚上剛下班準備去採買年貨，卻在新莊區巧遇他查緝許久的許姓竊盜通緝犯，連忙通知線上警網支援。許男情緒失控拒捕，造成警員吳宗明腳踝骨折，而許男沒錢易科罰金，過年得在牢裡蹲10天。

據了解，居無定所的54歲許姓慣竊，因竊盜案被判刑10天拘役得易科罰金，但未向地檢署報到遭通緝。新北保大第二中隊警員顏當協，前往許男位於新莊區的戶籍地找他很多次都撲空。

前天晚上9時35分左右，顏當協剛下班與妻子準備去採買年貨，途中卻在新莊區中和街與中誠街口瞥見許男，因為顏員沒穿制服，便悄悄跟隨，趕緊打電話通報線上警網，待警員吳宗明、張真榕駕駛巡邏車趕抵，再上前攔人。

許男面對盤查，不斷辯解所涉竊盜均已結案，還說自己從47歲就沒再犯案。員警出示資料告知遭到通緝須向地檢署報到，他便開始口齒不清胡言亂語越說越激動，令人聽不懂到底在胡謅什麼，弄到警員吳宗明失去耐心大聲喝斥他：「你被通緝啦！現在依法逮捕你」。

許男失控鬼吼鬼叫掙扎反抗跌倒，好不容易才被上銬押上警車。警員吳宗明在壓制過程中被拖倒摔地，事後發現左腳踝紅腫刺痛，就醫檢查發現骨折，打上厚厚石膏。而許男被解送到地檢署，因為沒錢繳交易科罰金，過年得在牢裡蹲10天。

許姓竊盜通緝犯（中）情緒失控鬼吼鬼叫掙扎拒捕跌到，警員吳宗明（左）被拖倒摔傷腳踝，檢查發現骨折。記者林昭彰／翻攝
許姓竊盜通緝犯（中）情緒失控鬼吼鬼叫掙扎拒捕跌到，警員吳宗明（左）被拖倒摔傷腳踝，檢查發現骨折。記者林昭彰／翻攝
新北保安大隊警員顏當協（左），小年夜下班準備去採買年貨，卻在路上巧遇許姓竊盜通緝犯（中），連忙通知線上警網支援。記者林昭彰／翻攝
新北保安大隊警員顏當協（左），小年夜下班準備去採買年貨，卻在路上巧遇許姓竊盜通緝犯（中），連忙通知線上警網支援。記者林昭彰／翻攝
新北保安警察大隊長林國民（左）趕到醫院探視逮捕通緝犯造成腳踝骨折的警員吳宗明。圖／警方提供
新北保安警察大隊長林國民（左）趕到醫院探視逮捕通緝犯造成腳踝骨折的警員吳宗明。圖／警方提供
許姓竊盜通緝犯情緒失控掙扎拒捕，好不容易被壓制上銬帶上警車。記者林昭彰／翻攝
許姓竊盜通緝犯情緒失控掙扎拒捕，好不容易被壓制上銬帶上警車。記者林昭彰／翻攝

通緝 竊盜

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