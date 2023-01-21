快訊

外星人入侵？「神秘漩渦」漂浮空中達1小時 網嚇壞：跟電影一樣

幸運兒是你嗎？大樂透春節獎號出爐 想爽爽退休快對獎

假冒監管要求匯款 調查局追查詐騙集團

中央社／ 台北21日電

法務部調查局今天表示，詐騙集團近期以投資股權通證對外吸金，還偽造調查局所屬單位及局徽圖樣，製作處罰通知書並稱遭監管，詐騙民眾；調查局全力追查幕後集團。

調查局發布新聞資料指出，詐騙集團會謊稱投資老師因違反洗錢防制法、管理外匯條例等遭查辦，民眾的投資帳戶遭凍結監管，且禁止交易及存提資金，要在期限內繳納投資帳戶總資產20%的擔保金至原帳戶，才能解除帳戶管制、領回投資款。

詐騙集團並宣稱擔保金可在7天內返還，導致部分投資人誤信為真，遭騙鉅款。

調查局鄭重澄清，絕對不會要求民眾匯款來解除帳戶管制，呼籲民眾循正常管道審慎投資，若收到來源不明訊息或偽冒公文，可撥調查局專線0800-007-007查證。

詐騙集團 外匯 資產

延伸閱讀

陌生人LINE加好友拜年 警籲提到投資小心遇詐騙

冒烏克蘭女稱要來台灣相會 警阻七旬老翁購買點數

龍潭警市場發錢母福袋 宣導防詐騙

騙1人去KK園區拿10萬！他拐3人後自己回台…辯稱也是受害者

相關新聞

網瘋傳化學船撞碼頭芭比Q影片 港務公司急澄清

網路近日流傳一艘疑似化學船撞進高雄港碼頭影片，引起驚恐，網友甚至配樂「芭比Q了」，還註明「歐買尬、芭比Q了」，要求測一下...

韓良圻詐助理費判8年 兒喊上訴

基隆市前議員韓良圻被控利用人頭謊稱助理詐領助理費，基隆地院前天依違反貪汙治罪條例判決韓良圻8年，犯罪所得893萬餘元應追...

桃檢抗告失敗 涉貪市議員劉勝全可回家過年

桃園市議員劉勝全涉嫌利用議員配合款發包工程向廠商收回扣，遭檢調搜索約談，桃園地院裁定800萬元交保，但檢方不服，抗告後獲...

彰化綠能蟑螂案 前大城鄉長蔡鴻喜、無黨籍鄉代主席王宏銘判刑定讞

台南市爆發「綠能蟑螂案」鬧得沸沸揚揚，彰化縣大城鄉民進黨籍前鄉長蔡鴻喜、前鄉民代表會主席王宏銘因類似案件，分別被判處4年...

登馬博橫斷裝備不足、遇下雪不撤退 隊員摔死領隊判2年

王姓導遊收費帶團登百岳界四大障礙之一「馬博橫斷」，登頂秀姑巒山回程王姓隊員摔落300公尺深山谷慘死，檢方查出王在入山證偽...

比特犬狂咬土狗32秒 2個狗主人都被罰款

比特犬是農委會公告危險犬種，嘉義縣竹崎鄉街頭，最近上演比特犬狂咬土狗暴力事件，網友目擊錄影貼臉書社團，曾姓飼主凶猛比特犬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。