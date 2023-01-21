假冒監管要求匯款 調查局追查詐騙集團

法務部調查局今天表示，詐騙集團近期以投資股權通證對外吸金，還偽造調查局所屬單位及局徽圖樣，製作處罰通知書並稱遭監管，詐騙民眾；調查局全力追查幕後集團。

調查局發布新聞資料指出，詐騙集團會謊稱投資老師因違反洗錢防制法、管理外匯條例等遭查辦，民眾的投資帳戶遭凍結監管，且禁止交易及存提資金，要在期限內繳納投資帳戶總資產20%的擔保金至原帳戶，才能解除帳戶管制、領回投資款。

詐騙集團並宣稱擔保金可在7天內返還，導致部分投資人誤信為真，遭騙鉅款。

調查局鄭重澄清，絕對不會要求民眾匯款來解除帳戶管制，呼籲民眾循正常管道審慎投資，若收到來源不明訊息或偽冒公文，可撥調查局專線0800-007-007查證。