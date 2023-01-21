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網瘋傳化學船撞碼頭芭比Q影片 港務公司急澄清

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導

網路近日流傳一艘疑似化學船撞進高雄港碼頭影片，引起驚恐，網友甚至配樂「芭比Q了」，還註明「歐買尬、芭比Q了」，要求測一下是不是酒駕？高雄港務分公司經查是去年12月一艘蒙古籍貨輪不慎擦撞上高港47號碼頭，已由航港局調查海事責任，不是化學船，也不是新發生事故。

近日網友熱傳一段大船撞碼頭影片，並加註「船開去撞碼頭，我的天，高雄9號碼頭，我的天，芭比Q了，化學船，芭比Q了」，有網友留言質疑「怎麼常常高雄港出事」。

高雄港務分公司對此表示，經查證，這段影片是發生在去年12月26日，1艘蒙古籍雜貨船「福瑞8628輪」泊靠47號碼頭時不慎撞上碼頭，不是網路流傳的化學船。這起事故已由航港局做每事調查，船舶撞損高雄港碼頭部分，已向船東求償中。

高雄港務分公司調查，這段配上「芭比Q了」樂的大船撞碼頭影片，是去年舊案，撞上的是雜貨輪，不是化學船。圖／讀者提供
高雄港務分公司調查，這段配上「芭比Q了」樂的大船撞碼頭影片，是去年舊案，撞上的是雜貨輪，不是化學船。圖／讀者提供

碼頭 高雄港

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