網瘋傳化學船撞碼頭芭比Q影片 港務公司急澄清

網路近日流傳一艘疑似化學船撞進高雄港碼頭影片，引起驚恐，網友甚至配樂「芭比Q了」，還註明「歐買尬、芭比Q了」，要求測一下是不是酒駕？高雄港務分公司經查是去年12月一艘蒙古籍貨輪不慎擦撞上高港47號碼頭，已由航港局調查海事責任，不是化學船，也不是新發生事故。

近日網友熱傳一段大船撞碼頭影片，並加註「船開去撞碼頭，我的天，高雄9號碼頭，我的天，芭比Q了，化學船，芭比Q了」，有網友留言質疑「怎麼常常高雄港出事」。