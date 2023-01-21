南投收容所除夕送春捲、蘋果 外籍收容人倍思親

今天是除夕，移民署南投收容所準備應景的春捲、蘋果、橘子和祈福小禮物，讓外籍收容人同感春節喜氣。越南籍阿華說，來台工作多年，前幾年除夕都忙著工作，沒能好好吃飯，反而在收容所能吃到越南春捲，讓他感受春節氣氛。

南投收容所長林建宏說，春節是國人最重要的節日之一，在越南同樣也是最重要的傳統節日。春節前夕，為讓各國受收容人感受新年氣氛，南投收容所準備祈福小禮物及春節加菜，讓受收容人也收到真摯的新年祝福。

南投收容所送給收容人慈濟捐贈之橘子及蘋果，象徵新的一年萬事橘祥、闔家團圓，另也舉辦新年祈福活動，讓受收容人互相教唱各原籍國的新年賀歌，互相傳達關心、祝福。

越南籍受收容人阿華表示，來台多年，之前都忙著工作寄錢回家，沒能好好吃飯，沒想到在南投收容所後，能吃到象徵好運和團圓的水果，收容所也準備祈福活動，讓他備感溫馨。