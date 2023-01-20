快訊

國家公園驚見超巨大「長出腳的足球」 擁超兇破壞力下場曝光

知名卡通「淘氣阿丹」作者過世 享壽89歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃檢抗告失敗 涉貪市議員劉勝全可回家過年

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園議員劉勝全涉嫌利用議員配合款發包工程向廠商收回扣，遭檢調搜索約談，桃園地院裁定800萬元交保，但檢方不服，抗告後獲高等法院撤銷發回，但桃園地院仍認定無羈押必要，同樣裁定800萬元交保。

據悉，桃園市每位議員每人約有1千萬元配合款，可用於道路鋪整、環境清潔改善或教育設備更新等公共工程。不過，經費是桃園市政府編列，動支須向市府申請，經市府相關單位核備才會撥用支付。

劉勝全利用配合款替蘆竹某國小禮堂更換空調，但設定特殊規格，經多次流標，最後由特定廠商得標，也因此獲得數十萬元回扣。

案發後，劉勝全坦承拿了75萬元，稱錢已經花用殆盡，但檢調懷疑還有其他類似案件，且補助款相關申請資料無端消失，認為劉若交保，恐影響後續追查工作，所以聲請羈押。

劉勝全13日經桃園地院裁定800萬元交保，桃檢隨即提抗告，高院昨天裁定撤銷原處分並將案件發回桃院，桃院仍認無羈押必要。

桃園地院指出，劉勝全自始坦承接受行賄而簽署議員補助款同意書，並無迴避犯行，供詞也與相關證人一致，難認有串證之情。另外，雖然教育局所保管的補助款申請書無端消失，但現有事證無從證明資料消失與劉有關，因此也無從認定劉有滅證之虞。

桃園地院認為，劉勝全涉犯最輕本刑7年以上重罪，以其資力與能力，確有逃亡可能，但這種可能性有辦法以相當保釋金、限制住居及出境出海手段防範，因此裁定800萬元具保，並限制住居及出境出海。

桃園市議員劉勝全坦承貪汙日前以800萬元交保，檢方不服抗告，全案經高院撤銷發回，桃園地院仍認無羈押必要。圖／翻攝自桃園市議會官網
桃園市議員劉勝全坦承貪汙日前以800萬元交保，檢方不服抗告，全案經高院撤銷發回，桃園地院仍認無羈押必要。圖／翻攝自桃園市議會官網

桃園 議員

延伸閱讀

桃議員劉勝全涉貪800萬元交保檢抗告 高等法院撤銷發回更裁

義商人和空姐爭親權 最高法院「1理由」裁定女童能留在台灣過年

國民黨竹縣議員張益生坦承收錢 高院認無羈押必要駁檢抗告

逕行搜索蕭景田書房遭撤銷 士檢抗告成功

相關新聞

桃檢抗告失敗 涉貪市議員劉勝全可回家過年

桃園市議員劉勝全涉嫌利用議員配合款發包工程向廠商收回扣，遭檢調搜索約談，桃園地院裁定800萬元交保，但檢方不服，抗告後獲...

彰化綠能蟑螂案 前大城鄉長蔡鴻喜、無黨籍鄉代主席王宏銘判刑定讞

台南市爆發「綠能蟑螂案」鬧得沸沸揚揚，彰化縣大城鄉民進黨籍前鄉長蔡鴻喜、前鄉民代表會主席王宏銘因類似案件，分別被判處4年...

登馬博橫斷裝備不足、遇下雪不撤退 隊員摔死領隊判2年

王姓導遊收費帶團登百岳界四大障礙之一「馬博橫斷」，登頂秀姑巒山回程王姓隊員摔落300公尺深山谷慘死，檢方查出王在入山證偽...

五寶爸酒駕撞死人瞎扯以為撞到鬼 一、二審都判7年2月

台中有5個小孩的王姓男子酒駕已被吊照，卻又上酒店尋歡酒駕回家，高速闖紅燈撞翻林姓駕駛的小貨車，害右前座李姓女子慘死，王棄...

入監服刑卻挨告竊盜 檢警一查揪出失主亂提告

高雄66歲林姓男子誣指黃姓男子竊走他的機車，前年9月、10月接連報案機車失竊，還稱黃男私下將竊得的機車報廢，提告竊盜、偽...

基隆前議員韓良圻詐領助理費893萬判8年 議員兒：太重

曾經擔任5屆基隆市議員的前議員韓良圻，被控利用人頭謊稱助理詐領助理費，基隆地院昨依違反貪汙治罪條例判決韓良圻8年徒刑，犯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。