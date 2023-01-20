桃檢抗告失敗 涉貪市議員劉勝全可回家過年

桃園市議員劉勝全涉嫌利用議員配合款發包工程向廠商收回扣，遭檢調搜索約談，桃園地院裁定800萬元交保，但檢方不服，抗告後獲高等法院撤銷發回，但桃園地院仍認定無羈押必要，同樣裁定800萬元交保。

據悉，桃園市每位議員每人約有1千萬元配合款，可用於道路鋪整、環境清潔改善或教育設備更新等公共工程。不過，經費是桃園市政府編列，動支須向市府申請，經市府相關單位核備才會撥用支付。

劉勝全利用配合款替蘆竹某國小禮堂更換空調，但設定特殊規格，經多次流標，最後由特定廠商得標，也因此獲得數十萬元回扣。

案發後，劉勝全坦承拿了75萬元，稱錢已經花用殆盡，但檢調懷疑還有其他類似案件，且補助款相關申請資料無端消失，認為劉若交保，恐影響後續追查工作，所以聲請羈押。

劉勝全13日經桃園地院裁定800萬元交保，桃檢隨即提抗告，高院昨天裁定撤銷原處分並將案件發回桃院，桃院仍認無羈押必要。

桃園地院指出，劉勝全自始坦承接受行賄而簽署議員補助款同意書，並無迴避犯行，供詞也與相關證人一致，難認有串證之情。另外，雖然教育局所保管的補助款申請書無端消失，但現有事證無從證明資料消失與劉有關，因此也無從認定劉有滅證之虞。