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彰化綠能蟑螂案 前大城鄉長蔡鴻喜、無黨籍鄉代主席李宏銘判刑定讞

聯合報／ 記者簡慧珍林宛諭／連線即時報導

台南市爆發「綠能蟑螂案」鬧得沸沸揚揚，彰化縣大城鄉民進黨籍前鄉長蔡鴻喜、前鄉民代表會主席李宏銘因類似案件，分別被判處4年5個月、12年有期徒刑，兩人提起上訴請求宣告緩刑，最高法院已駁回，全案定讞。

彰化縣去年底五合一選舉，蔡沒再競選鄉長，淡出政壇，李宏銘雖參選又當選本屆鄉代，但經法院判刑12年，褫奪公權6年確定，縣政府依法解職，同區的李建和昨（19日）上午依法遞補宣誓就職鄉代。

最高法院判決書指出，王宏銘涉犯公務員共同犯藉勢、藉端勒索財物均累犯2罪刑（包含褫奪公權），法官就蔡鴻喜的自白，如何與事實相符，可採信王宏銘的犯罪事實所憑證據及理由。

判決書又指出，蔡鴻喜有核發大城鄉道路路證的職權，無論300萬元賄賂對價，除核發路證外，是否包括處理民眾抗爭，均無礙蔡對職務上的行為收受賄賂之認定，因此蔡觸犯公務員共同不違背職務收受賄賂的事證已明，原審審判期日，審判長問「有無其他證據提出或請求調查？」時，蔡及其辯護人於均答稱「沒有。」以上都有審判筆錄在卷可查。原審未再作無益的調查，沒無違法可言。

蔡鴻喜上訴意旨以他擔任大城鄉長期間認真負責，積極爭取經費及募款，關懷長者及弱勢，他非主動索賄，收到款項非全供己用，大多使用於發放慰問金、物資給弱勢家庭、中低收入戶、成立長青服務車隊、提供急難救助金、開辦鄉民意外保險及發放清寒獎學金等公益、公務事項。他沒刁難廠商，沒作出違背職務的行為，且未生損害，惡性並非重大，加上沒前科，被查獲的最初階段即坦承犯行，繳回全部犯罪所得，浪費司法資源，深具悔意，態度至為良好，應給予最高幅度的減輕刑責。

判決書表示，蔡鴻喜查閱司法院量刑資訊系統，認為一、二審均刑過重，但原審量刑裁量都已把蔡鴻喜主張的事由全部納入考量，蔡依憑己意或主觀之期待而為指摘原審，尙非上訴第三審的適法理由。

綠能商2017至2020年間在大城鄉施工埋管線，不堪大城鄉所會再三索賄數以千萬。檢調接獲檢舉展開偵辦，查獲大城鄉無黨籍鄉代會主席李宏銘向廠商索賄，前鄉長蔡鴻喜「被動」收賄，兩人在一、二審均被判決有罪，縣政府依法公告蔡鴻喜停職。蔡、李二人繼續上訴到最高法院，全案定讞。

彰化縣大城鄉前鄉長蔡鴻喜主張收購綠能廠商的款項，大多數用在公益，並非全部納入私囊。圖轉載自蔡鴻喜臉書
彰化縣大城鄉前鄉長蔡鴻喜主張收購綠能廠商的款項，大多數用在公益，並非全部納入私囊。圖轉載自蔡鴻喜臉書

鄉長 司法院

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