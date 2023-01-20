登馬博橫斷裝備不足、遇下雪不撤退 隊員摔死領隊判2年

王姓導遊收費帶團登百岳界四大障礙之一「馬博橫斷」，登頂秀姑巒山回程王姓隊員摔落300公尺深山谷慘死，檢方查出王在入山證偽簽隊員名字、裝備不足得知下雪仍執意上山，王均否認犯罪，法院審酌他登山經驗豐富卻一再違反義務、不放棄撤退，一二審均依偽文、過失致死判2年，可上訴。

檢警調查，王男2014年起在臉書招攬登山隊擔任領隊，2019年張姓男子等4人跟他報名參加馬博橫斷8日行，規畫同年3月12日至19日攀登，1人收費8000元，王未經授權就在「攀登玉山園區開放登山路線聲明書」上偽簽張等人名字並提交玉山國家公園管理處。

王也未注意玉管處3月7日、11日在官網公布境內3000公尺以上高山步道有積雪，因此沒向團員充分告知，也未傳達聲請入山規定，僅在群組提醒根本無法應付積雪狀況的簡易冰爪，甚至還說「若無冰爪，也無需刻意準備」，且經目視玉山北峰積雪、其他領隊告知天候不佳仍執意上山。

直到14日，王帶領隊員前往秀姑巒山登山口，已見沿途有相當積雪，還繼續帶無雪攀裝備的張男4人以輕裝上攻秀姑巒山，攻頂回程時走在最後的張男再距登山口約600公尺處滑倒，當場摔落崩壁死亡。

台中地院一審時，王均否認犯行，辯稱社團置頂文有說明「同意代筆簽名」才能參加，行程也一再告知隊員可隨時撤退、風險自負，認為發生山難和他無關；其他隊員證稱，從沒看過玉管處聲明，王也未打電話告知由他代簽。

一審查，王身為領隊，對於隊員安全當然有看故義務，且他招攬登山團受有報酬，且從事高風險全體登山隊員，彼此倚賴、扶助照顧排除危難，共同抵禦登山可能發生種種風險，是屬於「危險共同體」，王對於張男確實是「保證人」地位，有防止張登山因發生山難死亡結果的注意義務。

一審認為，王男有多年登山經驗卻一再違反注意義務，不願放棄或撤退，最終釀張男死亡，且王犯後矢口否認、不知自省毫無悔意，完全無視自己疏失所造成之不幸結果，嚴重欠缺登山領隊應有責任，考量事發他也有深入險境欲搶救，依偽造文書判4月，得易科罰金、過失致死判1年8月。