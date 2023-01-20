台中80年大湖私娼寮二度強拆 里長籲設專區顧社會底層

台中市北區「大湖私娼寮」可追溯至日據時期，至今超過80年歷史，歷經農工商社會轉型沒落，近年更接連被檢舉疫情時違規攬客，警方去年4月掃黃、通報市府拆除4戶違建，最近年前又故態復萌再度強力拆除；當地里長表示，理解違規取締但裡頭都是社會底層、弱勢，建議政府應規畫專區。

台中第2分局2021年起接獲檢舉、掃蕩，查獲10件、67人次，均依妨害風化罪嫌送辦，但因私娼寮疫情期間持續攬客，缺乏防疫不斷從事性交易，去年4月通報市府都發局稽查，確認屬違章建築且涉及公共安全，動用怪手等重機具將4戶私娼寮鏟為平地。

2分局說，上次未拆的違建春風吹又生，部分私娼為躲避查緝還轉入暗巷另起爐灶，警方探訪蒐證後去年12月間再報請檢察官指揮，持搜索票查獲8女4男同樣依妨害風化罪嫌送辦。

警方說，經查大湖私娼寮還有2處違建深藏暗巷，屋內隔間簡陋凌亂，人員出入複雜涉及公共安全，這次再報請都發局確認，已於1月18日執行第二波強制拆除，且屋主自知難逃遭強拆，已配合於17日前全部自行拆除。

大湖里長紀國華說，大湖私娼寮歷史悠久，早年從日據時期留下至今，那個年代仍存有逼良為娼、雛妓等犯罪發生，後來隨著進入農業社會轉型工業、都市化，規模早已不如以往，漸漸成為社會底層的消費場所。

紀坦言，裡面上班的女子都是生活困頓者，被生計逼不得已才下海犧牲，否則誰要白白去賣肉賺錢？且服務對象多為勞力工作、年紀大的男性，位處社會邊緣十分不得已。