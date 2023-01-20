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基隆前議員韓良圻詐領助理費893萬判8年 議員兒：太重

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

曾經擔任5屆基隆議員的前議員韓良圻，被控利用人頭謊稱助理詐領助理費，基隆地院昨依違反貪汙治罪條例判決韓良圻8年徒刑，犯罪所得893萬餘元應追繳。韓良圻的兒子現任議員韓世昱說，「太重了、太扯了，一定會上訴」。

韓良圻被控利用人頭謊稱助理，自98至108年間涉嫌詐領助理費案，基隆地檢署去年2月偵結依違反貪汙治罪條例起訴，不法所得889萬元；至於建商索賄部分，因證據不足，韓良圻和韓世昱父子兩人都獲不起訴。

起訴指出，韓良圻曾擔任基隆市第14至18屆議員，明知議員的公費助理補助費用均由基隆市議會編列預算支付，並非議員薪資的之一部分，亦非對議員個人實質補貼，而應屬於發給實際遴用助理財物。

自98年8月起至108 年1月止，利用未實質擔任其助理的楊姓、簡姓作為人頭，向議會申報擔任公費助理，按月向議會詐領公費助理薪資，致使議會不知情承辦公務人員為不實之登載，詐領889萬7109 元。

法院昨天依違反貪汙治罪條例判決韓良圻8年徒刑，但法官計算犯罪所得應為893萬餘元，應予追繳，全案可上訴。簡姓、楊姓人頭分依「使公務員登載不實文書罪」判處5月、6月徒刑。

韓良圻卸任後交棒韓世昱，韓世昱勤跑基層，此次以8千多票獲得高票連任，是第二任議員，還是全市最高票，並未受此案影響。

議員韓世昱今天受訪表示，他還不知判決內容，還要進一步了解，但判8年「太重了、太扯了，一定會上訴」。

基隆前議員韓良圻（右）詐領助理費893萬判8年，他的兒子韓世昱（左）是現任議員，這次獲全市最高票連任，表示一定會上訴。圖／議員韓世昱提供
基隆前議員韓良圻（右）詐領助理費893萬判8年，他的兒子韓世昱（左）是現任議員，這次獲全市最高票連任，表示一定會上訴。圖／議員韓世昱提供

議員 基隆 貪汙

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