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向超商女店員要電話遭報警驅離 男持柴刀報復險劈死人

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名黃姓男子騷擾超商女店員遭店長報警驅離，心中不滿，竟持柴刀返回超商理論，結果因其他店員制止又爆衝突，險些一刀劈死人，被逮時還揮拳攻擊員警；案發後，黃雖否認殺人，辯稱揮刀是想嚇唬對方，但店員證稱鐵櫃都被他劈凹，最後仍被桃園地院依殺人未遂判刑2年10月，另涉恐嚇妨害公務部分則判刑6月，得易科罰金。

據悉，案件發生在前年12月中旬，黃男（38歲）因騷擾素不相識的超商女店員，不斷向對方要電話，才遭店長報警驅離，但他心中不滿，事後持柴刀返回超商找店長理論，見劉姓、簡姓2名店員出聲制止，又將矛頭轉向劉、簡2人。

黃男與劉、簡2人在收銀櫃檯繞行對峙約8分鐘，後來見簡男伸手靠近，隨即高舉柴刀劈砍，幸簡男及時閃避，才未釀嚴重傷亡。事發後，黃男再次被警方逮捕，但他不服，做筆錄時又朝員警連續出拳，導致員警臉部瘀青，因此在吃妨害公務官司。

審理時，黃男僅認持刀恐嚇，否認殺人未遂和妨害公務犯行，辯稱自己只有揮一刀，目的是為了嚇唬對方，並沒有揮到人，而且非刻意朝頭部攻擊，事後也無瘋狂追砍，可證主觀上無殺人犯意，但說法未被採信。

法院調查，黃男雖然只砍一刀，但那一刀把超商鐵櫃劈凹了，簡男也是及時閃躲才未受傷，客觀上可認有殺人的不確定故意。另外，黃男雖稱有精神疾病，主張自身辨識違法行為能力低弱，但經醫院鑑定，無證據顯示其犯案時有行為能力降低情形。

法院認為，黃男持柴刀攻擊超商店員又揮拳攻擊員警，事後又只認恐嚇犯行，難認犯後態度良好，但考量他犯行與其他殘暴砍殺情節有別，也與店員、員警達成和解， 目前因精神疾病住院治療，因此依法酌減其刑，再量處其刑。

黃姓男子因不斷向超商女店員要電話構成騷擾，遭店長報警驅離，事後竟心生不滿，持柴刀返回超商理論報復。示意圖／本報資料照片
黃姓男子因不斷向超商女店員要電話構成騷擾，遭店長報警驅離，事後竟心生不滿，持柴刀返回超商理論報復。示意圖／本報資料照片

超商 殺人 妨害公務 恐嚇

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