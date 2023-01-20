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騙1人去KK園區拿10萬！他拐3人後自己回台…辯稱也是受害者
曾姓男子涉嫌與詐騙集團合作，誘騙台人赴緬甸KK園區從事不法；去年曾男為賺取每介紹1人10萬的，以做博奕線上儲值工作，底薪有4萬多元，成功將3人拐到海外，自己則順利回台。事後檢調獲報逮人；曾男卻辯稱自己也是受害者，是藉「抓交替」才能回來，檢方則依據相關事證，將他依法起訴。
起訴書指，曾男去年6月向詐騙集團暱稱「賢哥」、「團長」等人，共同協力誘騙國人赴泰國從事博奕線上儲值工作，當時由曾居間招募蔡、黃兩名受害者，佯稱底薪有4萬多元。
然而，曾男並未如實告知，是前往緬甸KK園區，做詐欺機房工作，若沒有賠償一定金額無法返國，且違規或業績未達標還會受體罰。
去年7月15日曾男陪同蔡男、黃男及黃的陳姓友人等3人從台搭機赴泰國曼谷，一落地就由詐欺集團成員駕車載往泰緬邊境，接著渡河將人送往KK園區。
事成之後，曾男領取每介紹1人賺取10萬元的高額報酬後，於8月21日自行返台。事後，直到其中一名受騙的蔡男透過在台友人向外交部求救，此事才曝光。
檢調循線逮捕曾男，警詢、偵訊時，他都坦承有將人帶往KK園區後自行返台，但辯稱自己也是被害者，到泰國後才知道目的地是KK園區，還說指控事黃找他去的，是因為沒跟公司借款，以及願意從台灣「抓交替」才能回國。
檢方對比相關受害者證述內容，認曾男說詞不足採信，認涉犯犯刑法第297條第1項意圖營利以詐術使人出中華民國領域外既遂罪嫌重大，將他依法起訴。
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