快訊

小年夜地牛翻身！上午10時56分花蓮規模4.3地震 最大震度4級

男女為「這件事」在好市多爆衝突 快打部隊衝現場轉當和事佬

春節習俗難維持 移民海外第二代過年記憶：吃雜煮、蕎麥麵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

騙1人去KK園區拿10萬！他拐3人後自己回台…辯稱也是受害者

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

曾姓男子涉嫌與詐騙集團合作，誘騙台人赴緬甸KK園區從事不法；去年曾男為賺取每介紹1人10萬的，以做博奕線上儲值工作，底薪有4萬多元，成功將3人拐到海外，自己則順利回台。事後檢調獲報逮人；曾男卻辯稱自己也是受害者，是藉「抓交替」才能回來，檢方則依據相關事證，將他依法起訴。

起訴書指，曾男去年6月向詐騙集團暱稱「賢哥」、「團長」等人，共同協力誘騙國人赴泰國從事博奕線上儲值工作，當時由曾居間招募蔡、黃兩名受害者，佯稱底薪有4萬多元。

然而，曾男並未如實告知，是前往緬甸KK園區，做詐欺機房工作，若沒有賠償一定金額無法返國，且違規或業績未達標還會受體罰。

去年7月15日曾男陪同蔡男、黃男及黃的陳姓友人等3人從台搭機赴泰國曼谷，一落地就由詐欺集團成員駕車載往泰緬邊境，接著渡河將人送往KK園區。

事成之後，曾男領取每介紹1人賺取10萬元的高額報酬後，於8月21日自行返台。事後，直到其中一名受騙的蔡男透過在台友人向外交部求救，此事才曝光。

檢調循線逮捕曾男，警詢、偵訊時，他都坦承有將人帶往KK園區後自行返台，但辯稱自己也是被害者，到泰國後才知道目的地是KK園區，還說指控事黃找他去的，是因為沒跟公司借款，以及願意從台灣「抓交替」才能回國。

檢方對比相關受害者證述內容，認曾男說詞不足採信，認涉犯犯刑法第297條第1項意圖營利以詐術使人出中華民國領域外既遂罪嫌重大，將他依法起訴。

高雄橋頭地檢署外觀照。記者陳弘逸／攝影
高雄橋頭地檢署外觀照。記者陳弘逸／攝影

詐騙集團

延伸閱讀

男繳百萬贖金回台…徵手遊高薪秘書騙到KK園區摘器官 9人起訴

男繳百萬贖金回台…徵手遊高薪秘書騙到KK園區摘器官 9人起訴

獨／六福村嚇破膽新設施曝光 傳春節啟用挑戰遊客心臟

台南佳里金唐殿「蕭壠香」將登場 逾200公尺蕭壠園區蜈蚣陣燈飾吸睛

相關新聞

騙1人去KK園區拿10萬！他拐3人後自己回台…辯稱也是受害者

曾姓男子涉嫌與詐騙集團合作，誘騙台人赴緬甸KK園區從事不法；去年曾男為賺取每介紹1人10萬的，以做博奕線上儲值工作，底薪...

五寶爸酒駕撞死人瞎扯以為撞到鬼 一、二審都判7年2月

台中有5個小孩的王姓男子酒駕已被吊照，卻又上酒店尋歡酒駕回家，高速闖紅燈撞翻林姓駕駛的小貨車，害右前座李姓女子慘死，王棄...

控沈智慧侵佔公款未盡查證 街舞協會2幹部誹謗罪判4月

國民黨前立委沈智慧擔任中華民國街舞運動協會期間，被協會副理事長徐立剛、秘書長吳泳鋒開記者會控訴她私設帳戶侵占公款，沈提自...

法官關說法官案 高明哲無罪

最高法院前法官蕭仰歸為肇事逃逸的兒子蕭賢綸關說司法案件，蕭賢綸二審逆轉判無罪，受蕭仰歸之託關說的台灣高等法院前法官高明哲...

高薪騙出國摘器官 9嫌起訴

陳姓手遊公司老闆等人去年涉嫌以高薪誘拐一男一女赴泰國打工，實際欲帶往緬甸kk園區準備摘器官；被害女子透過緬甸台北經濟文化...

共諜案檢抗告 羅志明、夏復翔裁定羈押禁見

台聯前立委羅志明與海軍退役少將夏復翔被控涉入共諜案，法院日前裁定兩人各以20萬、15萬元交保；檢方提抗告成功，高雄地院昨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。