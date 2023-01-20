控沈智慧侵佔公款未盡查證 街舞協會2幹部誹謗罪判4月

國民黨前立委沈智慧擔任中華民國街舞運動協會期間，被協會副理事長徐立剛、秘書長吳泳鋒開記者會控訴她私設帳戶侵占公款，沈提自訴控2人誹謗；法院調閱銀行資料，發現沈僅掛失帳戶並無停用或另立新帳戶，認為徐、吳未盡查證就以聳動文字開記者會，依誹謗罪各判2人4月，可上訴。

沈智慧控訴，徐2021年11月10日傳採訪通知給記者，表示11日早上在立法院開記者會，並製作「中華民國街舞運動協會爭議事件說明會資料1」，發送的資料記載她擔任街舞協會理事長爭議，包括向開戶銀行謊稱文件遺失，私下變更印鑑領用新存摺，補助、募款都流入這私設戶頭，涉及背信侵占。

沈指出，吳還向在場人稱「她（沈智慧）向我們的開戶銀行，謊稱設立登記證遺失，重新領取，變更印鑑領用新存摺，那這麼一來，所有的機關的補助跟募款，就會流入這個她私設的帳號。她就可以自己來使用這些經費，不用經過秘書處，她這個涉及背信和公益侵占。」

沈認為，徐等指摘她涉侵占、背信罪不實內容，當天即遭年代新聞、東森新聞及壹電視紛紛以「沈智慧...私下協會存摺經費流入私人帳戶」為標題報導，足以貶損其人格、名譽。

審理時，徐立剛、吳泳鋒坦承發採訪通知開記者會，但均否認誹謗，徐辯稱自己陳述都是事實，沈智慧確實去銀行謊稱當選證書、設立登記證遺失，他都有查證。 吳則說，講的都是事實沒有誹謗，也向內政部陳情但未獲理會，只能公諸社會大眾公斷，而「私設帳戶」只是用語不精確。

台中地院查，徐、吳開記者會說明之事，足讓看新聞的不特定人，認為沈智慧有摒除街舞協會原有銀行帳戶，另行設立由其一手掌控的金融帳戶，以收取街舞協會款項供己私用，進而懷疑沈侵占款項，確實貶損其名譽。

法院也查，相關新聞下有網友留言「這大媽跳跳廣場舞就好，汙錢被查到就該去辦！」 「借勢發大財 需要靠智慧～？」確已造成不特定人對沈產生負面觀感。

法院再函詢銀行，發現沈智慧雖曾以街舞協會理事長身分申請掛失協會帳戶、印鑑，但「並無申請停用」或「另立新帳戶」，有關徐、吳稱沈私帳戶使街舞協會款項流入等，並非真實，2人身為副理事長、秘書長僅憑收到電子通知，卻未查證募款流向等，難認已盡相當查證。