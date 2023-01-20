五寶爸酒駕撞死人瞎扯以為撞到鬼 一、二審都判7年2月

台中有5個小孩的王姓男子酒駕已被吊照，卻又上酒店尋歡酒駕回家，高速闖紅燈撞翻林姓駕駛的小貨車，害右前座李姓女子慘死，王棄車逃逸還辯「以為撞到鬼」，一審依酒駕致死等判他7年2月，檢方以王非真心悔悟不應依自首減刑，王也稱判太重均上訴，二審認為均無理由駁回，仍可上訴。

檢警調查，王男2021年3月17日和朋友在餐廳喝酒，深夜再到金錢豹續攤，隔天凌晨3點多爛醉駕車經三民西路、東興路口沒開頭燈又闖紅燈，攔腰撞翻林男的小貨車，釀右前座的李女頭部重創慘死，王肇事棄車逃逸，看到新聞隔10個多小時才投案。

檢方發現，王高速闖紅燈撞上林時，2車撞擊力道極大，碰撞當下瞬間產生火花，王一開始竟還瞎扯「我看到一個黑影，我覺得我撞到鬼」。

台中地院一審時，王均坦承不諱，並有餐廳友人、酒店小姐證詞，路口監視器也拍下車禍過程；一審指出，王撞死人隔天下午2點，先是到第二分局文正派出所投案，再赴交通大隊做筆錄，主動承認是肇事人，符合自首要件，予以減刑，但酒駕撞死人逃逸，不再依刑法第59條情堪憫恕予以減刑。

一審考量，王2014年就因酒駕被判刑、吊銷駕照，這次再犯還致人於死、肇逃，考量他沒和被害人家屬和解，對方也請求從重量刑，另王也自述要照顧父母、5名子女，小孩最大大學畢業、最小5歲等，依酒駕致死、肇逃等判他7年2月。

檢察官、王男均不符上訴，檢方認為，王男投案動機是眼見即將東窗事發，之後才由辯護人偕同向警方投案，且王事發沒停下救護而是逃避酒測，偵查中仍否認酒駕，顯無真心悔悟，不應適用自首減刑，至今也沒和家屬和解，態度不佳，認為一審量刑過輕。

王男主張，當天雖飲酒，但飲酒不必然會發生「不能安全駕駛」結果，一審引用證據充其量僅能證明他有喝酒，但是否致不能安全駕駛缺乏具體證據。

台中高分院二審查，王男當天先赴2分局投案，再至交通隊做筆錄，主動成承認肇事，偵查中就其最少犯過失致死、肇逃等全部認罪，最終才改口坦承，二審認為，王雖有部分辯解但不影響自首效力，雖有避重就輕、漫行支飾情事，宜為較小幅度減刑。

二審再比對王男歷次供詞、相關監視器畫面，發現他夜間行車沒開燈還闖紅燈，完全未注意車速、號誌，事故前沒減速，撞擊後雙方車損嚴重可見力道甚鉅，王也坦承酒後影響注意力，顯見控制力受酒精降低，不採信其辯詞。二審認為一審量刑、認事用法均無違誤予以駁回。