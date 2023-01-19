機車被汽車撞飛波及3車 路旁婦人慘遭殃不幸喪命
嘉義市楊姓婦人日前深夜走到機車停車處準備牽機車返家時，突然飛來橫禍，被侯姓駕駛、李姓少年汽機車車禍波及撞擊倒臥路上意識不清，楊婦送醫後因傷重不治；今天檢警相驗，行人楊婦係車禍意外死亡；侯男被依過失致死罪嫌函送法辦，李姓少年涉嫌無照駕駛，送少年法庭。
這件車禍事故發生於本月10日深夜11時20分許，嘉義縣年約20歲侯姓男子開車行經嘉義市新民路由北往南行駛與同向機車騎士年約17歲李姓少年發生碰撞，致使少年機車再往路旁連撞3輛機車，恰好年約54歲楊婦正走到自己機車旁也是第3輛遭撞機車準備騎機車離去，楊婦還來不及牽車就被這場突如其來的車禍遭受重大撞擊倒臥在地上。
警、消據報趕到現場協助李姓少年、楊婦送醫，但楊婦於本月15日下午不治死亡。
肇禍侯男表示，當時是準備靠路邊停車，卻和少年機車發生碰撞，導致一連串有如保齡球般撞擊，波及行人楊婦。
警方調查，侯男、少年都沒有酒駕，偵訊後依過失致死罪嫌將侯男函送法辦，無照駕駛李姓少年送少年法庭。
檢警今天相驗，楊婦係車禍意外死亡。死亡原因，因行人與多輛車輛車禍，造成外傷性創傷性硬腦膜下出血、顱內出血，致中樞衰竭死亡。
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