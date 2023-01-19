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冠西電老董為墊高股價 找人頭戶炒作股票被查
冠西電（2466）董事長蔡乃成涉嫌操縱股價，透過人頭戶買賣的方式墊高股價，以防股價過低、需補進資金，被新北地檢署指揮法務部調查局北部地區機動工作站兵分25路發動搜索，複訊後諭知50萬元交保。
檢調調查，蔡乃成2008年起陸續透過親友名義、人頭公司等方式買進冠西電股票，為維持公司股票擔保能力，以防公司股價過低、自己需補進資金，他以人頭戶買賣炒作股票、涉嫌炒高股票每日成交量、拉抬股價，使股價在大盤只漲6.95%時背離市場走勢、大漲45%。
新北檢企業犯罪專組檢察官王凱玲昨天指揮調查官兵分25路，搜索蔡的公司、住所等處，帶回主嫌蔡乃成以及共犯曹姓、楊姓等3人，另通知證人8人到案說明，並查扣手機對話記錄、存摺等物證，複訊後諭知蔡乃成50萬元交保，另外兩名曹姓、楊姓共犯則分別諭知30萬、10萬元交保。
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