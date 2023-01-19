快訊

獨／鄭文燦接副閣揆？ 民進黨高層曝「這天」定案機率不小

大陸人口負成長 克魯曼點破2問題：雙重挑戰比日本慘

余天女兒余筱萍與人爆行車糾紛 遭當街噴灑辣椒水

聽新聞
test
0:00 / 0:00

冠西電老董為墊高股價 找人頭戶炒作股票被查

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

冠西電（2466）董事長蔡乃成涉嫌操縱股價，透過人頭戶買賣的方式墊高股價，以防股價過低、需補進資金，被新北地檢署指揮法務部調查局北部地區機動工作站兵分25路發動搜索，複訊後諭知50萬元交保。

檢調調查，蔡乃成2008年起陸續透過親友名義、人頭公司等方式買進冠西電股票，為維持公司股票擔保能力，以防公司股價過低、自己需補進資金，他以人頭戶買賣炒作股票、涉嫌炒高股票每日成交量、拉抬股價，使股價在大盤只漲6.95%時背離市場走勢、大漲45%。

新北檢企業犯罪專組檢察官王凱玲昨天指揮調查官兵分25路，搜索蔡的公司、住所等處，帶回主嫌蔡乃成以及共犯曹姓、楊姓等3人，另通知證人8人到案說明，並查扣手機對話記錄、存摺等物證，複訊後諭知蔡乃成50萬元交保，另外兩名曹姓、楊姓共犯則分別諭知30萬、10萬元交保。

冠西電（2466）董事長蔡乃成涉嫌操縱股價，透過人頭戶買賣的方式墊高股價，被新北地檢署調查，複訊後諭知50萬元交保。聯合報系資料照
冠西電（2466）董事長蔡乃成涉嫌操縱股價，透過人頭戶買賣的方式墊高股價，被新北地檢署調查，複訊後諭知50萬元交保。聯合報系資料照

大盤 炒股

延伸閱讀

檢察官包庇走私黑槍賺獎金遭判刑 打官司討律師證書結果出爐

高雄警追辦台版柬埔寨 發現85大樓也曾是拘禁地

新北檢察官出入八八會館接受招待 新北檢：主動坦承從輕處分

消防員提醒裝安裝住警器！意外曝存摺「年終金額」 引網熱議

相關新聞

義商人和空姐爭親權 最高法院「1理由」裁定女童能留在台灣過年

義大利籍商人跨海和空姐爭奪女兒親權，法院裁定在親權案件確定前，女童寒暑假應赴義大利與父親一起生活各10天、30天，據悉法...

桃議員劉勝全涉貪800萬元交保檢抗告 高等法院撤銷發回更裁

桃園市議員劉勝全涉嫌利用議員配合款發包工程向廠商收回扣，檢調12日搜索約談並聲押，桃園地院訊後認為無羈押必要，13日裁定...

假冒台大院長助理調閱前男友母病歷 「騙扁小子」黃琪判決出爐

曾詐騙前總統陳水扁的黃琪（本名黃照岡）被控訛林姓前男友母親上億元、假冒身分協助詹姓前男友母親入住台大醫院等，一審被依詐欺...

機車被汽車撞飛波及3車 路旁婦人慘遭殃不幸喪命

嘉義市楊姓婦人日前深夜走到機車停車處準備牽機車返家時，突然飛來橫禍，被侯姓駕駛、李姓少年汽機車車禍波及撞擊倒臥路上意識不...

冠西電老董為墊高股價 找人頭戶炒作股票被查

冠西電（2466）董事長蔡乃成涉嫌操縱股價，透過人頭戶買賣的方式墊高股價，以防股價過低、需補進資金，被新北地檢署指揮法務...

影／假應徵真囚禁29人險淪豬仔 警瓦解人蛇詐欺集團

南投縣刑警大隊去年偵辦人頭帳戶案件，發現以「葉某」為首的暴力人蛇詐欺犯罪集團，涉嫌以短期賺取高額金錢為利誘，迫使被害人上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。