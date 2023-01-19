冠西電老董為墊高股價 找人頭戶炒作股票被查

冠西電（2466）董事長蔡乃成涉嫌操縱股價，透過人頭戶買賣的方式墊高股價，以防股價過低、需補進資金，被新北地檢署指揮法務部調查局北部地區機動工作站兵分25路發動搜索，複訊後諭知50萬元交保。

檢調調查，蔡乃成2008年起陸續透過親友名義、人頭公司等方式買進冠西電股票，為維持公司股票擔保能力，以防公司股價過低、自己需補進資金，他以人頭戶買賣炒作股票、涉嫌炒高股票每日成交量、拉抬股價，使股價在大盤只漲6.95%時背離市場走勢、大漲45%。