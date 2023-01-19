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桃議員劉勝全涉貪800萬元交保檢抗告 高等法院撤銷發回更裁

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

桃園議員劉勝全涉嫌利用議員配合款發包工程向廠商收回扣，檢調12日搜索約談並聲押，桃園地院訊後認為無羈押必要，13日裁定800萬元交保。檢方抗告，台灣高等法院認為原裁定未具體說明何以800萬元就可確保劉不會勾串共犯或證人？裁定理由不備，今撤銷、發回更裁。

高院認為劉勝全涉犯貪汙治罪條例「對於職務上行為收受賄賂罪」犯罪嫌疑重大，原裁定除未說明具保金額疑義，且以劉自動到案、無證據證明有海外資產，就認無逃亡之虞，也有可議之處。高院認為檢方抗告並非全然無據，因此發回桃園地院另為適法處理，不得再抗告。

桃園市每位議員每人約有1千萬元配合款，可用於道路鋪整、環境清潔改善或教育設備更新等公共工程。不過，經費是桃園市政府編列，動支須向市府申請，經市府相關單位核備才會撥用支付；劉勝全涉利用配合款替蘆竹某國小禮堂更換空調，但設定特殊規格，經多次流標，最後由特定廠商得標，獲數十萬元回扣。

劉勝全到案後，自承收過一筆75萬元款項，但對於款項來源、用途交代不清；檢方認為劉涉犯7年以上有期徒刑重罪，供詞又與目前掌握證據有出入，再加上市議員身分有相當資源與人脈，75萬元也花用殆盡，有串、滅證的可能，因此向法院聲請羈押禁見。

桃園市議員劉勝全涉貪，桃園地檢署聲請羈押，但桃園地方法院裁定800萬元交保；檢方抗告，台灣高等法院今撤銷、發回更裁。圖／翻攝自桃園市議會官網
桃園市議員劉勝全涉貪，桃園地檢署聲請羈押，但桃園地方法院裁定800萬元交保；檢方抗告，台灣高等法院今撤銷、發回更裁。圖／翻攝自桃園市議會官網

桃園 議員 回扣

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