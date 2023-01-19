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義商人和空姐爭親權 最高法院「1理由」裁定女童能留在台灣過年

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

義大利籍商人跨海和空姐爭奪女兒親權，法院裁定在親權案件確定前，女童寒暑假應赴義大利與父親一起生活各10天、30天，據悉法院已經雙方合意定大年初一（1月22日）囑託台中地方法院執行；空姐與女童委任律師提抗告，並聲請停止執行，最高法院今裁准在抗告案確定前停止執行，女童確定留在台灣過年。

義大利商人2014年與空姐交往、未婚生下一女，兩人2017年分居並約定共同監護；男方以探望祖母為由，6年前年帶女兒回義大利，空姐2019年到義大利探視女兒，替女兒補辦護照，3年前將女兒帶回台灣。

空姐向法院聲請改定女兒親權，而義大利商人另聲請暫時處分，法院裁定空姐應將女兒交付父親，並可帶女兒出境至義大利同住，空姐抗告遭駁回確定，女童也寫信給蔡英文總統表示想留在台灣。

空姐不放棄提憲法訴訟，憲法法庭認為裁定違憲，也是首件裁判憲法審查的案例，全案經最高法院廢棄發回台北地院更裁。另外，審理雙方親權案件的合議庭，去年11月30日做出暫時處分，裁定在親權案件確定之前，女童應透過視訊與父親會面，寒暑假赴義大利與父親一起生活各10天、30天。

空姐和女兒不服暫時處分，提抗告並聲請停止執行，最高法院認為抗告案仍需時間審認，為了避免空姐和子女受有無法回復的重大損害，在抗告案確定之前，才准停止執行，代表女童初一不用赴義大利，能留在台灣過年。

義大利籍商人跨海和空姐爭奪女兒親權。示意圖／ingimage
義大利籍商人跨海和空姐爭奪女兒親權。示意圖／ingimage

義大利 空姐

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