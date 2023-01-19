影／假應徵真囚禁29人險淪豬仔 警瓦解人蛇詐欺集團

南投縣刑警大隊去年偵辦人頭帳戶案件，發現以「葉某」為首的暴力人蛇詐欺犯罪集團，涉嫌以短期賺取高額金錢為利誘，迫使被害人上當而遭私行拘禁限制行動自由，期間由集團成員不只拿走被害人帳戶，還拿走手機，禁止對外聯繫，警方經長達3個多月蒐證偵查，日前兵分多路，同步執行查緝行動，檢肅首要及成員等7人到案，全案依妨害自由、詐欺、洗錢及組織等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

南投縣刑大指出，偵三隊於去年11月間，偵辦人頭帳戶案件時，發現與日前新北警方在桃園查獲的求職遭殺害案件相似，暴力人蛇詐欺集團，以短期賺取高額金錢為利誘，迫使被害人上當而遭私行拘禁在台中市后里區某住宅內，並由葉某指揮旗下成員看管，限制被害人不得擅離，並於拘禁被害人期間，集團成員脅迫挾持被害人前往銀行再申辦帳戶，供該集團詐騙被害人轉帳使用，期間遭詐騙有報案被害人共有29人，總詐騙金額高達8101萬餘元。

南投縣警察局刑事警察大隊，結合偵三、偵二及掃黑專責隊、草屯分局、竹山分局與台中市第五分局等單位，成立專案小組並報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，案經3個多月蒐證偵查，日前見時機成熟，持台中地院核發搜索票及台中地檢署拘票，兵分多路，同步執行查緝行動，成功檢肅首惡「葉某」及共犯成員7人到案，並查扣現金3萬5200元、銀行存摺、提款卡、行動電話6支、海洛因毒品2包、安非他命8包、吸食器2組及電子磅秤2台。

警方另向法院聲請扣押裁定，法院准予扣押土地建物1棟，價值約新台幣1050萬元。全案經詢問後，依妨害自由、詐欺、洗錢及組織等罪嫌移送臺灣臺中地方檢察署偵辦，並擴大追查該集團不法情事。