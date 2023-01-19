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假冒台大院長助理調閱前男友母病歷 「騙扁小子」黃琪判決出爐

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

曾詐騙前總統陳水扁的黃琪（本名黃照岡）被控訛林姓前男友母親上億元、假冒身分協助詹姓前男友母親入住台大醫院等，一審被依詐欺、洗錢罪判刑1年4月，另依偽造文書等罪判1年2月得易科罰金之刑；黃琪僅就假冒台大醫院院長助理、騙林姓前男友母親部分上訴，二審依個資法判5月得易科罰金之刑，詐欺及洗錢皆改判無罪；最高法院駁回上訴，全案定讞。

黃琪2017年得知詹姓前男友的母親罹癌，謊稱是歌手張清芳前夫宋學仁的助理，可安排入住台大醫院，並找上台大永齡健康研究院院長楊泮池的秘書，再化身宋學仁傳LINE向楊致意，讓詹母住進台大「景福病房」。

黃事後假冒張清芳寄信給楊泮池，請楊關照詹母，再假藉楊泮池的助理，向榮總調取詹母的病理檢體報告，免付1500元費用，又假冒張清芳安排自己到台大醫院就診，向法院聲請鑑定他的就審能力。

2018年起，黃琪假冒國泰集團千金蔡佳玲與林姓男子交往，向林的劉姓母親聲稱可幫忙升等VVIP，享優惠利率，邀約劉婦投資台南市房地產，再假扮「律師蔡佳玲」協助劉婦的營造公司訴訟，轉換不同假身分詐得逾億元財產，其中包括3000萬元訴訟費用。

2020年新冠疫情爆發，黃琪夥同保險業務員蘇立民，假冒香港首富李嘉誠的秘書，向國內口罩大廠中衛公司詐騙1萬個口罩、100盒酒精棉，騙稱要送5000個成人口罩、5000個兒童給台大醫院，但詭計被拆穿。

一審被依行使偽造準私文書等罪判刑1年4月、罰10萬元，另有1年2月得易科金之刑；二審審理時，黃琪撤回大部分得易科罰金刑期的上訴，僅針對假冒台大醫院院長助理、訛騙林姓前男友母親部分上訴。

二審認為，黃琪未經病患本人書面同意，假冒身分調取病理檢體報告，所為實在不可取，但犯後坦承犯行，依個資法判刑5月，得易科罰金；另向劉婦收取3000萬元訴訟費部分，二審認為黃琪是受劉婦授權處理公司衍生的爭訟前置作業，無從證明黃琪誆騙3000萬元，改判無罪。

檢察官上訴，最高法院認為二審判決沒有違背法令之處，量刑妥適，今駁回上訴，全案定讞。

黃琪（本名黃照岡）。聯合報系資料照
黃琪（本名黃照岡）。聯合報系資料照

台大醫院 黃琪 口罩

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