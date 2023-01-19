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繳清1億7千多萬罰金與不法所得 魏應充換得在家寫春聯
頂新製油公司董事長魏應充違反食品安全衛生管理法，2022年7月29日被判合併應執行有期徒刑8年6個月定讞，同年法務部12月22日重核魏已服刑超過刑期的一半，符合假釋要件，得易科罰金的10年的刑期他趕在今年過年前繳清1億7600多萬元罰金和犯罪所得，現正在家為員工寫春聯。
魏應允在2013年至2014年因從越南大幸福公司進口油脂精煉成食用油，被查獲涉犯食安法及詐欺等76項罪名，案情複雜，經纏訟多年，2019年判台中高分院判處有罪確定，2022年7月29日被判合併應執行有期徒刑8年6個月、10年定讞。8年6個月的刑期不得易科罰金，必須服刑，10年刑期的得易科罰金。
魏應充聲請執行易科罰金，檢察官審酌8年6個月刑期魏已服刑4年8月，其餘刑期送請法務部矯正署重核後，認前先前執行刑期4年8月已達假釋門檻（達到8年6個月的一半，亦即先前服刑4年3月個月，受刑人即可聲請假釋），符合假釋要件，「毋庸再入監執行」，經聲請台中高分院裁定假釋付保護管束。
10年刑期得易科罰金，法院扣除重新定刑前已執行完畢的罰金之後，魏仍需再繳交1億200萬元和犯罪所得7467萬7824元，因此他接到法院通知在本（1）月16日到案，表明願全數繳交罰金和犯罪所得，並在17日全數繳納完畢。據了解，魏應充熱愛藝文，促成魏家主動申請古厝登錄文化資產，他目前在家揮毫寫春聯送員工。
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