錢帥君男友地下匯兌案 檢警發動第二次搜索

藝人錢帥君男友郭哲敏（綽號「小明」）涉嫌地下匯兌、協助詐騙集團洗錢，去年11月被新北地檢署發動搜索調查，郭哲敏潛逃出境，本月13日新北檢再度行動，帶回6人調查，複訊後諭知6萬至50萬元不等交保，並持續追查郭哲敏下落。

此案源於檢警調查發現，郭哲敏、杜韋蓁自2019年1月起組成地下匯兌集團，與詐團勾結，利用「PG Talk」平台內的虛擬代幣PG點數（一點對應新台幣一元）或是泰達幣USDT（一泰達幣對應美金一元）違法進行換匯，不法獲利轉成PG點數後，金流層層轉匯，最後進入郭哲敏的戶頭，因點數無法直接兌現，郭會找到「PG Talk」實際負責人林秉文，將PG點數換成現金，藉此替詐團洗錢，初步估計經手換匯金額27億餘台幣，不法獲利至少上億。

新北地檢署去年11月發動第一波行動，指揮刑事警察局搜索，帶回林秉文、杜韋蓁等十二人，複訊後林秉文300萬元交保，杜韋蓁等六人收押禁見。

但檢調行動時主嫌郭哲敏已潛逃出境，另一同出境的還有郭哲敏的小弟張旭昇、郭哲敏的貼身祕書陳品言、杜韋蓁左右手林沛諠等人，檢方均已發布通緝，並藉由與多國機關位情資交換，掌握潛逃出境的對象行蹤，並以註銷護照逼迫林沛諠返台，目前已將她聲押禁見裁准。