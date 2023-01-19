前立委、海軍退役少將涉共諜 收押理由揭2人高度宣傳統戰

前台灣團結聯盟立委羅志明，與海軍退役少將夏復翔被控涉入共諜案，檢調5日大動作搜索，帶回21人偵訊，其中羅、夏兩人涉案情節重大，檢方聲押後被法院裁定以20、15萬元交保，檢方抗告經高雄高分院撤銷發回地院，今地院重開羈押庭，法官認為兩人安排親友前往大陸，有高度可能性是宣導「統戰」，裁定兩人羈押禁見，不得看報紙、電視。

法院認為，羅志明、夏復翔經訊問後，雖否認犯行，但依檢方所提證據，認為兩人涉嫌為大陸發展組織，且兩人在涉案其篇，平凡多次出境，還有親屬居住國外，有充足經濟能力、海外人脈可供其依靠，有極高之逃亡可能性。

另外，依證人所證，羅志明、夏復翔兩人安排親友參與的赴陸行程，有高度可能性與兩岸統一宣導相關，羅、夏兩人與證人所說並不一致，還有疑點須釐清。

法官綜合相關事證，為保全偵查案情細節，如果交保、責付等侵害較小手段，不足以避免2人串證，因此具有羈押原因及必要性，今中午裁定羈押禁見，並禁止通信、受授物件，且不得在看守所內閱讀報紙、觀看電視。

羅志明2002年至2008年獲台聯黨提名，當選兩屆立委，2012轉投國民黨參與屏東縣立委選舉，敗給民進黨立委蘇震清後淡出政壇，曾任台鹽廈門子公司董事長，目前為元復土地開發公司董事長，夏復翔為海軍64年班，曾任海軍艦隊長，最高官拜海軍司令部少將政戰副主任，曾任國民黨黃復興黨部副主委。

據了解，羅長年在大陸經商，結識對岸政經人士，由於他曾任立委，陸方藉由他手在台尋覓接觸三軍退役將領。羅後來找上夏復翔，夏退役後擔任海軍官校校友會長，在海軍有廣大人脈，經羅志明牽線，率親友赴陸接受招待，和大陸相關單位接觸。

檢調查出，羅志明、夏復翔等人回台後，尋覓其他退役將領，先設宴、送禮，再邀請赴陸旅遊，接受對岸落地招待、食宿等相關費用，均由陸方統戰等部門埋單。

檢調從2013年起就掌握羅志明、夏復翔等人疑受大陸吸收、在台發展組織，布線多年後，本月5日兵分多路至羅志明等人在台北、台中、高雄住處、公司搜索，帶回羅志明、夏復翔、受招待赴陸的親友則以證人身分傳訊，合計21人接受約詢。

檢方復訊後，除羅志明、夏復翔聲押，退役中將徐忠國以10萬元交保、夏妻5萬元交保，羅志明前助理列被告請回，其餘均列證人。