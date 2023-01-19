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女助理當密醫「裝假牙」挨告 病患、牙醫接連死亡
已歿的鄒姓牙醫師生前僱用黃姓女子擔任助理，黃女沒有牙醫師資格，卻幫王姓病患裝假牙，王因佩戴的假牙與口腔牙齦不合，王的家屬質問鄒，東窗事發。士林地方法院依醫師法非法執行醫療業務罪判黃女6月徒刑，得易科罰金；台灣高等法院今駁回上訴。
王姓病患2018年7月25日經台北榮民總醫院診斷出左側頰黏膜惡性腫瘤第4期，2019年1月已死亡。而鄒姓牙醫因已過世，士林地檢署處分不起訴。
黃姓女子2018年間到鄒姓牙醫的診所工作，但沒有牙醫師資格的她卻要幫病患調整、裝置假牙等醫療業務。2018年10月17日，王姓病患到診所裝假牙，但假牙卻和牙齦不合。
士林地院指出，假牙在口腔外製作完成，牙醫師將之置入病患口中後，須診斷牙齒的咬合是否正常，若咬合正常，則治療完成；若咬合不正常，牙醫師應依據診斷實施咬合調整，直到咬合正常治療才算完成，這是一系列不可分割的醫療行為。黃女在一審準備程序與審理時都坦承不諱。
高中肄業的黃女曾從事齒模師傅工作，2002年間曾因違反醫師法案遭判刑1年、緩刑3年，士院認為她不知悔改，且未和告訴人家屬和解，判她6月得易科罰金之刑，不得緩刑。
檢察官上訴，還指黃女因為非法執行醫療業務行為，導致王因佩戴假牙與口腔牙齦不合，使口內黏膜基因突變，而發生口腔癌。但高院認為王事前就罹癌，和本案沒有關係。
高院認為黃女犯後態度還可以，考量她雖有意與告訴人家屬商談和解，然因雙方和解金額認知差距過大而未果，維持一審判決。
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