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交友消費爭議逐年增加 九成以上受害人未滿30歲

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導

台中市法制局建議，消費者簽訂任何合約前應詳閱內容。圖／法制局提供
台中市法制局建議，消費者簽訂任何合約前應詳閱內容。圖／法制局提供

台中2022年交友服務消費爭議申訴達136件，比2021的122件及2020年的88件，申訴件數逐年增加，個案爭議金額約5萬元至30萬元不等。市府法制局長李善植說，有人簽「本票」，要求解約就收到法院核發的本票裁定，未全額付清本票金額，可能遭強制執行財產，「有疑慮就應勇敢拒簽。」

法制局說明，台中去年受理交友服務消費爭議申訴件數最多的前三名業者，永恆顧問有限公司（「My turn戀愛會館」）39件、永浴企業有限公司（「My turn戀愛會館」）35件，及助航企業有限公司（「IDating活動中心」）22件。

李善植分析，近3年常見的交友服務消費爭議，有假交友真行銷，透過交友APP認識網友，相約見面後，卻被推銷簽訂交友服務契約或購買戀愛課程。但簽約過程被引導簽立「本票」，消費者要求解約時，可能就會收到本票裁定而被要求支付全部契約價款。

申訴案件包括分期付款資訊不透明，部分業者提供消費者申請資融公司分期付款服務，但未將申請書提供消費者留存，消費者無從知悉分期付款的利息、手續費或違約金資訊，或聲稱猶豫期內無條件解約，卻避談須支付高額服務費。

業者鼓吹消費者先簽約，若不滿意可在猶豫期內無條件解約，但當消費者要求解約時，卻被收取高額的個資建檔費、影音商品費或個人特質問卷費等。業者簽約時會要求消費者手寫「已行使契約審閱權」，消費者若手寫表明已審閱契約或放棄審閱權，可能無法再主張契約不合理的約款無效。

法制局長李善植說，這類案件的申訴人有9成以上是社會新鮮人或未滿30歲的年輕人，大多缺乏接觸票據的經驗，很有可能在簽約過程中誤簽本票而不了解其意義。

李善植說，實務上本票沒有限制樣式，無論單張的「商業本票」或將本票內容寫在契約書內或空白紙等自行製作的文件，只要內容符合本票應記載事項的規定，都是有效的票據。

李善植建議消費者簽名前，除須詳閱契約內容外，如發現有「本票」或「憑票無條件支付」等文字，建議不宜簽名。否則日後若發生消費糾紛，業者可能會直接向法院聲請本票裁定，強制執行發票人的財產或強制扣薪，對消費者權益影響甚鉅。

法制局消保官何怡萱說，近年還出現專門販售兩性課程的業者，宣稱可教導提升情感魅力，但業者實際營業場所不明，簽約及授課地點安排在餐飲店，當消費者發現課程不如預期，要求解約，業者通常拒絕退款，且拒不出席消保官召開的協商會議。

何怡萱建議消費者參加交友服務或選購相關課程時，應先了解業者服務評價，詳閱契約內容再決定。如有疑義，可撥打消費者諮詢專線1950洽詢。

消保官

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