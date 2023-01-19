醋夫疑妻外遇狠勒斃！氣不過又帶刀找「情夫」算帳 判刑16年

周男（紅圈者）殺害妻子之後，又帶著生魚片刀找疑似小王的林男報復，新北地方法院依殺人罪、殺人未遂罪，定應執行刑16年。圖／聯合報系資料照 周姓男子懷疑妻子外遇，在新北市中和區住所以毛巾將妻子勒斃後，又獨自前往永和福和路持生魚片刀揮舞砍殺妻子疑似外遇對象林男，新北地方法院考量周男坦承殺妻，否認意圖殺害林男，依殺人罪處14年徒刑、殺人未遂罪處5年6月徒刑，定應執行刑16年。

檢警調查，周姓男子（63歲）在永和區福和路旁巷內經營日式料理店，與死者張女（60歲）為夫妻關係，周男因多次在外遇見妻子與林姓男子（55歲）走在一起，懷疑妻子有外遇，夫妻二人為此已發生多次口角爭執。

去年7月9日凌晨0時許，周因認為妻子欺騙他，趁妻子吃安眠藥熟睡時持毛巾將她勒斃，又在上午9時，回經營的日料店內持生魚片刀，再跑到永和區福和路林男住處樓下，打電話找林男談判，因林男否認與周妻有往來，周又持生魚片刀朝林男腹部刺去，林男閃開並奪下其手中生魚片刀，周男趁隙逃跑，2分鐘後到永和警分局投案。

周男坦承殺妻並持刀砍傷林男，但他否認有殺害林男之意，稱有用報紙包住生魚片刀刃，僅是要給他點教訓，說詞不會檢方採信，認為他僅因主觀認為妻子外遇，就趁妻子熟睡將她殺害，又在同日持刀砍殺林男，欠缺對生命的尊重，惡性重大，依殺人、殺人未遂罪起訴，建請法院從重量刑。

審理時，周男坦承殺妻，仍舊否認有殺害林男意圖。合議庭認為，周男僅因懷疑妻子外遇就將她殺害，又基於同一件事持刀找林男，對林男行兇意圖明顯，加上周男經營日料店，不會不知生魚片刀鋒利，殺害妻子後又特別回店裡拿刀，並以生魚片刀刺向林男腹部，因此不採信周男說詞，認定成立殺人未遂。

合議庭審酌周男僅因懷疑妻子與林男有不當往來就殺害妻子，甚至在殺妻後還欲殺害林男，暴戾的性情不可取，又在犯後還一再責怪兩人破壞他的婚姻，卻不反思殺害妻子的行為已使其婚姻無法回復，認為看不到周男悔過反省，依殺人罪處14年徒刑、殺人未遂罪處5年6月徒刑，定應執行刑16年。