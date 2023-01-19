前台聯立委羅志明、海軍退役少將夏復翔涉共諜 遭收押無法回家過年

羅志明（右）開庭前還與律師討論攻防，不過院方最後裁定羈押。記者張議晨/攝影 前台灣團結聯盟立委羅志明，與海軍退役少將夏復翔被控涉入共諜案，檢調5日大動作搜索，帶回21人偵訊，其中羅、夏兩人涉案情節重大，檢方聲押後被法院裁定以20、15萬元交保，檢方不服抗告，經高雄高分院撤銷發回地院重裁，今地院重開羈押庭，裁定兩人羈押禁見，兩人確定無法回家過年。

據了解，羅在大陸經商，結識對岸政經人士，由於他曾任立委，陸方藉由他手在台尋覓接觸三軍退役將領。羅後來找上夏復翔，夏退役後擔任海軍官校校友會長，在海軍有廣大人脈，經羅志明牽線，率親友赴陸接受招待，和大陸相關單位接觸。

檢調查出，羅志明、夏復翔等人回台後，尋覓其他退役將領，先設宴、送禮，再邀請赴陸旅遊，接受對岸落地招待、食宿等相關費用，均由陸方統戰等部門埋單。

檢調從2013年起就掌握羅志明、夏復翔等人疑受大陸吸收、在台發展組織，布線多年後，前天收網，由高雄市調處動員大批幹員，兵分多路，至羅志明等人在台北、台中、高雄住處、公司搜索，帶回羅志明、夏復翔及其他3名退役將領，受招待赴陸的親友則以證人身分傳訊，合計21人接受約詢。

檢方復訊後，除羅志明、夏復翔聲押，退役中將徐忠國以10萬元交保、夏妻5萬元交保，羅志明前助理列被告請回，其餘均列證人。

羅、夏兩人否認助陸發展組織，院方認為全案發生在2013年至2019年間，相關證物已查扣，交保、限制住居、出境、出海已足以產生心理壓力，沒有羈押必要，諭知交保，夏得知獲交保，當庭痛哭。