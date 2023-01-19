影／統一獅隊李丞齡大秀RAP嗨翻模擬法庭 地院想買版權

「人人有機會，有機會當法官，當法官我不會亂判，就像薪水一樣不能亂談…」統一7-ELEVEn獅隊員李丞齡，今天參與台南地檢署法治教育宣導上，當場在台南地院模擬法庭上大秀一段自創RAP，歌藝轟動全場，連台南地院都認真思考是否買下其版權，作為宣導用。

除了統一獅隊職員，中華職棒副秘書長王惠民、統一獅隊總經理蘇泰安、總教練林岳平出席外，台南地檢署檢察長葉淑文、台南地院院長董武全等人均與會。

台南院檢特地安排統一獅選手共同參與國民法官模擬法庭，全程以今年起上路國民法官新制甄選，毫不馬虎，不但球員擔任國民法官，也扮演檢察官、律師等多個角色，藉由互動宣達相關法治觀念。

同時，統一獅隊員李丞齡歌藝一流，為了活動也編了首RAP，在法庭上當場來了段即興演出，唱作俱佳，他高唱「站上球場，火力全開，統一的外野我來取代，法官的判決，值得信賴…」，瞬間嗨翻全場，現場掌聲不斷。