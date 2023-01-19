北投滿來溫泉拉麵不甘「被山寨」澄清竟遭訴 法官認無罪確定

男子余富松十年多前向侯宜嘉租屋經營「滿來溫泉拉麵店」，因疫情於2021年7月1日提前退租，沒想到原址卻開起「滿足溫泉拉麵店」，余不滿，在「滿足」旁的騎樓放置「滿來溫泉拉麵店被山寨了 我們搬家了 防疫期間暫停營業 12月底復業」廣告。侯提告，檢方依刑法加重誹謗、妨害信用與公平交易法起訴，台灣高等法院判余無罪確定。

檢方起訴指出，余富松在「滿足」旁的騎樓擺放「滿來溫泉拉麵店被山寨了」廣告，另外在「滿來溫泉拉麵」招牌下方懸掛「被山寨了！我們搬家了」布條，是在暗示侯宜嘉經營的「滿足溫泉拉麵店」抄襲、仿冒「滿來」品牌，損害侯的信譽。但士林地方法院判余無罪。

士檢上訴，認為余在「滿足」經營前就懸掛紅布條、架設看板詆毀侯宜嘉的名譽，一審也沒審酌余主觀上是否出於「善意」而可以免責，認事用法顯有違誤。檢方認為並無刑法第311條免責餘地，且「滿足」拉麵與「滿來」拉麵非山寨關係，余散布不實言論充其量只涉及私利，與公益無關。

余富松辯稱，他從1999年開始經營滿來溫泉拉麵店，就是用「北投名物滿來溫泉拉麵」10個字，侯宜嘉採用了其中「北投名物滿溫泉拉麵」9個字；「滿（満）」他用的是日本的異體字，是因在日本求學、工作時習得，才用日本「滿」字 ，但侯宜嘉也仿照。余說，他在開始經營時，就做了一個足湯池，侯宜嘉稱她是因為自己創意發想做了足湯池才叫「滿足」，說法無稽。

余說，他不是要妨害他人經營，只是要澄清，讓消費者不要誤認、混淆「滿足溫泉拉麵店」及「滿來溫泉拉麵店」，反而是侯宜嘉藉由滿來溫泉拉麵店的商譽獲利、欺騙消費者。

高院認為，侯宜嘉開設的滿足溫泉拉麵店是在滿來溫泉拉麵店原址設立，且所使用的名稱也是以「滿」為首、搭配「溫泉拉麵」為名稱，賣的商品也以拉麵為主，兩相比較，名稱、商品相近。高院指出，滿足溫泉拉麵入口處門聯，是由一放大的「滿」字和「溫泉拉麵」所組成，而無「足」的字樣，消費者確實極有可能誤認成過去余所開的「滿來溫泉拉麵」。

此外，法官也從GOOGLE MAP評論、臉書打卡紀錄等網站截圖觀察，發現消費者把在「滿足」消費的經驗評論在「滿來」，也有人誤認滿足拉麵店是滿來拉麵店疫情後提早復業，且不少人問「哪一家才是正宗的拉麵店？」