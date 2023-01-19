家暴夫深夜縱火燒妻女孫子！檢認判太輕上訴 二審仍10年

陳男趁妻子呼叫女兒及孫子之際，再至前院持打火機點燃日曆紙，丟擲於潑灑汽油處，致房屋後、前院均起火延燒，二審仍判10年。圖／讀者提供 67歲陳姓男子不滿妻子提告家暴，又為索討錢財花用多次爭執，去年5月19日凌晨3時多偷偷回家潑灑汽油縱火，兩名女兒為了滅火腿部灼傷，所幸妻女及孫子4人都逃至戶外撿回一命，一審認他成年人故意對兒童犯殺人未遂罪處10年，檢方認量刑太輕上訴，台南高分院上午駁回。

台南高分院指出，原審已斟酌刑法第57條各款事由，且以行為人責任為基礎，未逾越法定刑度，也無違背公平正義的精神，客觀上也無裁量權濫用情形。

台南高分院表示，檢方上訴所指陳屢屢違反民事保護令，犯罪手段凶殘，被害人人數眾多等節，也經原審量刑時予以審酌，迄至本院審理時，量刑審酌事項並無二致。

而律師於本院審理時提出女兒陳述書、心理治療證明、孫子個案接受諮商證明書等，以為量刑依據，主張本件被告犯行造成被害人之傷害，影響程度嚴重，惟原判決於量刑時已審酌其犯行，使妻女及孫子等人因受至親放火加害產生心裡上深刻創傷等節，尚難認本案在同一犯罪事實與情節，而執憑陳述書等件，即有其他加重的原因。

檢警調查，陳於去年5月17日下午4時14分，在台南官田區加油站，以塑膠桶容器購入250元的無鉛汽油，另備妥打火機、日曆紙。同年月19日凌晨3時許，騎乘機車，前往妻女及孫子住處，摸黑在前、後院潑灑預先購買的大量汽油，再持打火機點燃日曆紙，丟擲後院潑灑汽油處起火延燒。

妻子於睡夢中因聞到酒精氣味而驚醒，發現後院失火後叫醒兩女及孫子，陳趁妻子呼叫女兒及孫子之際，再至前院持打火機點燃日曆紙，丟擲於潑灑汽油處，致房屋後、前院均起火延燒。

女兒發現起火後，穿過前院開啟鐵門欲離去火場，陳擋在鐵門外阻止她離去，更徒手毆打其頭、臉部挫擦傷，並遭前院火勢燒傷，受有左右側足部、右側小腿二度燒傷，另名女兒欲自後院開啟鐵門離開，右側足部也受二度燒傷。

妻女見火勢朝屋內延燒，女兒再次至前院開啟鐵門，奮力推倒在鐵門外阻擋其離去的父親後逃出火場，陳跌倒之際，妻子趁隙抱著孫子緊跟女兒之後逃出。陳起身後擋在鐵門外欲阻止另女兒離開，也奮力推開父親逃離火場。

他坦承縱火，卻辯稱他知道妻女及孫子住在房內，但他因為心情鬱卒、生氣，所以去買汽油潑灑在房屋前後院子，再放火，想要嚇嚇她們。