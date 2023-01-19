男繳百萬贖金回台…徵手遊高薪秘書騙到KK園區摘器官 9人起訴

手遊公司老闆陳姓男子等9人，為賺錢涉詐騙民眾「出國摘器官」，去年涉策劃詐騙2名男子到泰國，實際上2人被帶往緬甸KK園區準備摘器官。幸好，第一名被害人Ａ男上網求救，聯繫緬甸台北經濟文化辦事處，在母親支付價值100萬元泰達幣給老闆後，2個月後才能回台；第二人Ｂ男抵達泰國，發現司機一路開場往緬甸，機警逃回台灣。士林地檢署偵結，依人口販運防制法摘取他人器官未遂等罪嫌起訴9人，其中8人移審法院後遭裁定羈押。

士林地檢署追查，年僅20至22歲的陳男等9人，主嫌陳男經營手遊公司，與國中同學胡男與朋友袁男等人，得知可介紹他人出國全身摘器官牟取暴利，接續誘騙被害人出國，過程中辦理護照、全身健康檢查、處理送機、出境結果轉知泰國器官買家等，坐等百萬報酬入袋。

陳男涉詐騙精通英文的Ａ男，以高薪聘請到泰國當秘書，從事翻譯工作，Ａ男誤信允諾後，經共犯袁男帶往檢驗所、醫院做健康檢查、陪打疫苗，並透過楊男、簡男，轉交健康檢查資料給「上手」張男、蘇男，最後轉由謝姓少年（桃園少年法庭處理中）、綽號「阿收」的男子（另行偵辦中）聯繫、接洽泰國摘取器官買家。

檢方指出，陳等人把人命當成「豬仔」喊價，還到中壢夢幻公園當場驗貨決定價格，袁男、楊男原本談妥「送1人出境可獲利新台幣200萬元」最後由蘇男、阿收安排Ａ男出境、提供機票，售價170萬，其中陳男、胡男、袁男可獲利120萬，蘇獲20萬，其餘簡等人朋分。

2021年6月18日，知情的卓男涉開車和袁男搭載Ａ男到桃園機場，Ａ男獨自搭機出境，受人擺佈、輾轉抵達緬甸邊境KK園區，驚覺遭陳男詐騙出售。同年月22日上網求救，聯繫上緬甸台北經濟文化辦事處，辦事處的劉秘書緊急通知Ａ男母親，母親取得袁男、胡男聯繫方式，被要求準備贖金贖人，最後，同年8月支付折合新台幣100萬元的泰達幣，給Ａ男在KK園區的老闆後，被逼從事詐欺工作的Ａ男才順利回台灣，沒遭全身摘器官。

陳男、袁男送Ａ男出境後，沒取得報酬，陳男涉要求袁男安排Ｂ男出國摘器官，並詐騙Ｂ男出國幫忙領贏得拳賽的賭金，事成回國可到公司上班。Ｂ男誤信交出體檢報告、新冠肺中疫苗注射卡等資料，陳等人輾轉交給楊男、簡男轉給上手張男、楊女，並由謝姓少年、綽號「阿宇」男子聯繫國外買家。

眾人也談好送人出境的價碼，一度以Ｂ男名義申辦貸款。2021年8月9日卓男送Ｂ男搭機出境到泰國摘取器官，Ｂ男抵達泰國曼谷後，發現google maps顯示司機一路往北開，與旅館反方向，立刻聯繫同學，同學叫他快離開，3天後從泰國返台，幸無被摘器官。

士檢去年6月獲報，去年8月搜索袁男住處，陸續逮獲袁、陳等9人到案，陳等人坦承詐騙被害人出國摘器官，還談好獲利後如何分贓，製作「來吧！我們需要你」的工作宣傳，實際上是詐騙他人出境。

檢察官依出入境資料、監視器畫面、手機對話紀錄等，認定陳等人透過管道媒介他人出國，對話顯示傳送Ａ男資料稱出去拆器官、等對面價格，也聯手拐騙Ｂ男出國摘器官。