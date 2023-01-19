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單親媽媽欠費遭移送執行 士林分署送暖給希望

中央社／ 台北19日電

法務部行政執行署士林分署辦理小美（化名，右2）欠費案，發現小美為單親媽媽，獨自扶養3名小孩、生活困苦，18日由分署長周懷廉（左3）致贈現金與禮盒，鼓勵小美渡過難關。（士林分署提供） 中央社
法務部行政執行署士林分署辦理小美（化名，右2）欠費案，發現小美為單親媽媽，獨自扶養3名小孩、生活困苦，18日由分署長周懷廉（左3）致贈現金與禮盒，鼓勵小美渡過難關。（士林分署提供） 中央社
行政執行署士林分署今天表示，執行人員辦理小美（化名）欠費案，發現小美為單親媽媽，獨自扶養3名小孩、生活困苦，昨天由分署長周懷廉致贈現金與禮盒，鼓勵小美渡過難關。

法務部行政執行署士林分署發布新聞稿表示，小美因未讓小孩就讀國小而被依違反強迫入學條例裁罰，加計滯欠機車燃料使用費，共有新台幣1萬8000餘元逾期未繳，移送士林分署執行。

小美向執行人員表示，目前單親扶養3名小孩，曾為躲避前夫而東躲西藏，現領有低收入戶及單親補助，每月收入約1萬5000元，另有食物銀行贊助小孩食物、奶粉及尿布。

小美說，現在與小孩住在10坪套房，每月房租1萬元，處境辛苦，但為了讓小孩平安健康長大，會努力撐下去。

士林分署調查發現，小美每月確實僅有1萬5000餘元的薪資收入，評估後同意小美分期繳納欠費；分署長周懷廉昨天代表士林分署愛心社捐贈慰問金5000元及禮盒給小美，希望幫助小美渡過難關。

士林分署表示，在強力執行以實現國家債權的同時，執行人員時刻不忘對弱勢者伸出溫暖援手，未來也將持續秉持人飢己飢精神，在法定職掌業務外，時時關懷弱勢與促進公益，照亮社會每一個角落。

法務部

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